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Назначена новая дата допроса Порошенко

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Бывшего президента ждут на допрос 6 сентября. Накануне Порошенко в ГБР не явился, поскольку находился в Раде.
В ГБР ждут Порошенко на допрос в пятницу
В ГБР ждут Порошенко на допрос в пятницу

Госбюро расследований вызвало экс-президента, нардепа от Евросолидарности Петра Порошенко на допрос на 6 сентября. Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР в среду, 4 сентября.

"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказал он.

Повестка о вызове на допрос уже направлена.

Как известно, в ГБР ждали Порошенко на допрос накануне, но он на него не явился. 

В ГБР сообщили, что вызывали экс-президента по делу о злоупотреблении властью при принятии решений по земле в Николаевской области.

 

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Теги: Порошенко, допрос, Госбюро расследований, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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