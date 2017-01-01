Назначена новая дата допроса Порошенко

Бывшего президента ждут на допрос 6 сентября. Накануне Порошенко в ГБР не явился, поскольку находился в Раде.

В ГБР ждут Порошенко на допрос в пятницу

Госбюро расследований вызвало экс-президента, нардепа от Евросолидарности Петра Порошенко на допрос на 6 сентября. Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР в среду, 4 сентября.

"Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сказал он.

Повестка о вызове на допрос уже направлена.

Как известно, в ГБР ждали Порошенко на допрос накануне, но он на него не явился.

В ГБР сообщили, что вызывали экс-президента по делу о злоупотреблении властью при принятии решений по земле в Николаевской области.

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