Зеленский предложил регистрировать место жительства путем электронного уведомления

Президент своим указом потребовал от правительства кардинально пересмотреть всю систему предоставления административных услуг.

Президент Владимир Зеленский обязал Кабинет Министров разработать новые правила регистрации места жительства граждан. Данное требование содержится в указе “О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг“, опубликованном на официальном сайте главы государства.

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В частности президент поручил Кабмину разработать принципиально новую систему регистрации места жительства на основе декларативного принципа. Более того, Зеленский настаивает, чтобы уведомительную декларацию граждане могли подавать в электронной форме.

Также указ содержит множество других предложений, направленных на упрощение и диджитализацию сферы административных услуг. Среди прочего президент поручил правительству передать на уровень местного самоуправления и/или нотариусов часть функций, выполняемых государственными органами на местах. Например, передать на местный уровень предлагается регистрацию актов гражданского состояния, регистрацию транспортных средств, выдачу водительских удостоверений, регистрацию земельных участков и предоставление социальных услуг.

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Отдельно Зеленский выделил необходимость разработки и внедрения комплексной электронной услуги по оформлению права собственности на земельный участок.

Кроме того, предлагается обеспечить предоставление как можно большего числа административных услуг в автоматическом режиме, т.е. без участия чиновника.

Напомним, президент Владимир Зеленский наложил вето на ряд законов, принятых парламентом. На переработку отправлены законы о поддержке скаутов, кастрации педофилов и об уголовной ответственности за некачественные поставки для армии.

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