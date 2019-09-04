Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП

Главе ликвидационной комиссии запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП.

Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Соответствующее решение суда опубликовано на сайте патриархата.

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Суд удовлетворил заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, которым церковь просила признать незаконными действия Минкульта по ликвидации Киевского патриархата. В частности, главе ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому ПЦУ (Православной церкви Украины) Иоанну запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

Напомним, в конце июля Минкульт подтвердил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата. После этого предстоятель церкви Филарет обратился в суд.

Окружной суд должен был рассматривать этот иск 27 августа, но сторонники Филарета сорвали заседание суда. Слушание перенесли на 11 сентября.

20 июня “собор“ УПЦ КП, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого Православная церковь Украины отобрала в Филарета Киевскую патриархию.

Как сообщалось 14 августа, в Украине прекратила существование УАПЦ.

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