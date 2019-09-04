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В Ровенской области из-за храма произошла массовая драка, 11 пострадавших

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На религиозной почве у храма в Ровенской области подрались 60 человек, 11 - получили травмы.
60 человек подрались на религиозной почве у храма
60 человек подрались на религиозной почве у храма
rv.npu.gov.ua

В селе Малинск (Березновский район, Ровенская область) 60 человек подрались на религиозной почве около храма, 11 пострадали. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которой телесные повреждения в виде ушибов и ссадин получили одиннадцать местных жителей", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто 12 уголовных производств.

Очередной инцидент между представителями двух религиозных общин в селе возник 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск.

Сообщения о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи, и получении телесных повреждениях местными жителями в полицию начали поступать с утра.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии Православной церкви Украины срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

Это привело к конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной в этом году.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по статье 356 Уголовного кодекса (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 125 Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Ранее Епифаний заверил,что захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет.

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Теги: церковь, храм, полиция, драка, Ровенская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Cowboychik    04.09.2019, 19:10
Оценка:  0
Cowboychik
Ранее Епифаний заверил,что захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет....
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 18:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 часа назад об этом уже писали.
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