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В ГБР объявили о дополнительном наборе почти 300 детективов

Комментариев: 2
На вакантные должности ведомство может взять даже выпусников ВУЗов без опыта работы, заявил Труба.
В Бюро объявили конкурс на должности 268 оперативных работников.
В Бюро объявили конкурс на должности 268 оперативных работников.
humanrights.org.ua

Кабинет министров утвердил необходимые документы для расширения полномочий Государственного бюро расследований, в связи с чем в Бюро объявили конкурс на должности 268 оперативных работников. Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале.

"Мы ждали этого полторва года - пока Верховная Рада внесет изменения в законодательство и расширит полномочия ГБР. Думаю, только гбровцы поймут насколько важен этот день: мы объявляем конкурс на 268 должностей оперативных работников", - написал Труба.

Говоря о конкурсе на новые должности, Труба отметил, что ГБР готово принять на работу выпускников правовых факультетов

"Я призываю всех - молодых и опытных, инициативных и профессиональных, настойчивых и добродетельных - попробовать свои силы. Следите за нашим сайтом, там уже в ближайшее время будут все детали", - написал директор ГБР.

Согласно утвержденным документам, ГБР сможет осуществлять оперативное сопровождение, проводить оперативно-розыскную работу, выявлять преступления и предотвращать их.

"Нам бы еще дать право на прослушивание, но это следующая страница в истории, и думаю, она будет" - добавил Труба.

Напомним, что ранее Рада рашила внести изменения в Конституцию, которые бы давали главе государства право назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы.

Transparency International опасается концентрации власти в руках президента

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Теги: детектив, детективы, труба, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    04.09.2019, 19:05
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Мало, надо больше! Каждому коррупционеру - по собственному детективу! И еще срочно добавить много платных стукачей, как обещали наши Слуги!
Андрей_и_Богдан    04.09.2019, 18:56
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Набор "работников" в организацию созданную с "нарушение законодательства"?! А если без нарушения - набрали бы 3 тысячи?
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