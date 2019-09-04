В Ровенской области на полигоне умер военный

Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Участники сборов на полигоне в Ровенской области Оперативное командование Запад / Facebook

В ночь на понедельник на Ровенском общевойсковом полигоне умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Сегодня со ссылкой на руководителя пресс-центра оперативного командования Запад Анатолия Прошина.

По его словам, когда мужчине стало плохо, ему оказали первую медицинскую помощь, однако она не дала положительных результатов.

"Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Сейчас идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицейскими.

Умерший находился на Ровенском военном полигоне от 31 августа.

Напомним, 1 сентября в больнице Днепра умер сержант Александр Грицаюк. Он получил ранения в результате вражеского обстрела в районе Марьинки.

Также сообщалось, что на Херсонщине военный скончался во время празднования Дня независимости.

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