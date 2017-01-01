Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук намерен открыть Кабмин для посетителей

Комментариев: 0
В здании правительства уже убрали перегородки между этажами, которые там были раньше, сообщил премьер.
Гончарук пообещал "максимально открыть" здание Кабмина до конца недели
Гончарук пообещал "максимально открыть" здание Кабмина до конца недели
antikor.com.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в течение недели правительственное здание сделают "максимально открытым". Об этом он сообщил на брифинге после заседания Кабмина в среду, 4 сентября, передает Укринформ.

"Мы сейчас изучаем, мы сейчас активно дискутируем с нашими службами и службами безопасности о том, насколько открытым можно сделать правительственное здание, двор и все остальное. Мы очень хотим открыть все максимально, но не все нам, из разумных соображений, позволяют. Я думаю, что результат вы увидите в течение недели, потому что мы поручили смоделировать различные сценарии, посмотреть насколько реалистичными являются угрозы, которые на самом деле вызывают необходимость всех этих границ", - заявил Гончарук.

По его словам, в здании правительства уже убрали перегородки между этажами, которые там были раньше, и теперь можно "свободно кататься на самокате".

Ранее сообщалось, что в Офисе президента решили остаться на Банковой. Команда президента Владимира Зеленского столкнулась со сложностями при поиске подходящего здания.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Кабмин Украины, новый Кабмин, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь