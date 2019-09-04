В ОБСЕ оценили результаты перемирия на Донбассе

За последние две недели не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения, отметил Мартин Сайдик.

Перемирие на Донбассе продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последнее время. Об этом сказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 4 сентября.

"Результаты последних заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТГК) внушают определенный оптимизм. Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить результаты, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни", – сказал Сайдик в Минске по итогам заседания ТКГ.

Он сообщил, что за последние две недели, по данным СММ ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения. Кроме того, число гражданских жертв остается самым низким с начала конфликта.

Сайдик также отметил положительную динамику по имплементации решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской.

"В частности, на данный момент разминирование подходов к мосту завершено. Производится демонтаж фортификационных сооружений, что позволит начать подготовку и проведение ремонта", – заявил спецпредставитель.

Кроме того, Сайдик напомнил, что завтра исполняется пять лет со дня подписания Минского протокола. "В связи с этим участники ТКГ ещё раз подтвердили полную приверженность Минским соглашениям", – подчеркнул он.

По информации спецпредставителя, ТКГ на заседании также обсудила перспективы возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском; вопросы водоснабжения; перспективы обмена удерживаемыми; амнистии; местных выборов.

Напомним, 1 сентября группа наблюдателей СММ ОБСЕ попала под обстрел в неподконтрольном украинским властям селе Пикузы Донецкой области. В 30 метрах от них взорвалась граната.

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