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В ОБСЕ оценили результаты перемирия на Донбассе

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За последние две недели не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения, отметил Мартин Сайдик.
Мартин Сайдик считает нынешнее перемирие на Донбассе эффективным
Мартин Сайдик считает нынешнее перемирие на Донбассе эффективным

Перемирие на Донбассе продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последнее время. Об этом сказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 4 сентября.

"Результаты последних заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТГК) внушают определенный оптимизм. Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить результаты, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни", – сказал Сайдик в Минске по итогам заседания ТКГ.

Он сообщил, что за последние две недели, по данным СММ ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения. Кроме того, число гражданских жертв остается самым низким с начала конфликта.

Сайдик также отметил положительную динамику по имплементации решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской.

"В частности, на данный момент разминирование подходов к мосту завершено. Производится демонтаж фортификационных сооружений, что позволит начать подготовку и проведение ремонта", – заявил спецпредставитель.

Кроме того, Сайдик напомнил, что завтра исполняется пять лет со дня подписания Минского протокола. "В связи с этим участники ТКГ ещё раз подтвердили полную приверженность Минским соглашениям", – подчеркнул он.

По информации спецпредставителя, ТКГ на заседании также обсудила перспективы возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском; вопросы водоснабжения; перспективы обмена удерживаемыми; амнистии; местных выборов.

Напомним, 1 сентября группа наблюдателей СММ ОБСЕ попала под обстрел в неподконтрольном украинским властям селе Пикузы Донецкой области. В 30 метрах от них взорвалась граната.

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Теги: Украина, донбасс, ОБСЕ, обстрел, сепаратисты, Миссия ОБСЕ на Донбассе, Станица Луганская, новости Донбасса, сайдик
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Cowboychik    04.09.2019, 20:39
Оценка:  -3
Cowboychik
Я самый натуральнейший moскаль. Воспитанный на мама-мыла раму. Я тот кому людей донецких жаль, кто презирает нато и абаму....
WTF2wtf    04.09.2019, 20:54
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ты просто стандартный вражеский бот,
многостаночное путинское пистливое говно ... твоя задача просто тупым гоном пытаться оправдывать российских оккупантов, убивающих Донбасс
WTF2wtf    04.09.2019, 20:56
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путинский бот, постоянно пистящий, постоянно "живущий" в разных городах и даже странах, как нужно по ситуации для очередного говняного наброса лжи для полных дебилов
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