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Украина и "ЛДНР" согласовывают возврат "отжатого" хлебзавода

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На следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения предприятия украинскому бизнесмену.
Переговоры ведет Леонид Кучма
Переговоры ведет Леонид Кучма
Администрация президента

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина и представители ОРДЛО согласовывали возврат первого "национализированного" объекта. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, на следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения хлебозавода.

"Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, который подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебозавод", - отметила Олифер.

Ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

 

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Теги: переговоры, Кучма, предприятие, Леонид Кучма, сепаратисты, ДНР, ЛНР, переговоры в Минске, мирные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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