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Стало известно имя будущего языкового омбудсмена

Комментариев: 2
В конкурсе на должность языкового омбудсмена победил Тарас Креминь, сообщила Людмила Денисова.
Тарас Креминь
Тарас Креминь
facebook.com/denisovaombudsman

Комиссия от секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека выбрала Тараса Креминя кандидатом на должность омбудсмена по защите государственного языка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Отмечается, что было подано 14 пакетов документов. К конкурсу допустили 11 кандидатов, поскольку у остальных были проблемы с документацией. Комиссия большинством голосов рекомендовала для представления Кабинету министров Украины кандидатуру Креминя Тараса.

Отмечается, что Тарас Креминь по специальности учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Он является соавтором законов "Об образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отметим, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ранее сообщалось, что Рада поддержала введение дополнительных омбудсменов. Президент предлагает увеличить количество уполномоченных парламента, поскольку один не справляется.

 

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Теги: Языковой вопрос, омбудсмен, Денисова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    04.09.2019, 22:10
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
представляю я, какой вой будет на болоте!...))))))))
Брюква_и_Клюква    04.09.2019, 22:09
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Еще один член "Банды" Порошенко мягко влился в зеленое болото.
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