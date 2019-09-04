Стало известно имя будущего языкового омбудсмена

В конкурсе на должность языкового омбудсмена победил Тарас Креминь, сообщила Людмила Денисова.

Комиссия от секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека выбрала Тараса Креминя кандидатом на должность омбудсмена по защите государственного языка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Отмечается, что было подано 14 пакетов документов. К конкурсу допустили 11 кандидатов, поскольку у остальных были проблемы с документацией. Комиссия большинством голосов рекомендовала для представления Кабинету министров Украины кандидатуру Креминя Тараса.

Отмечается, что Тарас Креминь по специальности учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Он является соавтором законов "Об образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отметим, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ранее сообщалось, что Рада поддержала введение дополнительных омбудсменов. Президент предлагает увеличить количество уполномоченных парламента, поскольку один не справляется.

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