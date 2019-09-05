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Украина выразила протест венгерскому дипломату из-за слов о Донбассе

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Госсекретарь канцелярии премьер-министра Венгрии Тристан Азбей заявил о "кризисе гражданской войны" в Украине.
МИД Украины отреагировал на слова венгерского госсекретаря
МИД Украины отреагировал на слова венгерского госсекретаря
Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о  "гражданской войне" в Украине, сообщала пресс-служба ведомства в среду, 4 сентября.
 
Отмечается, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о "кризисе гражданской войны" в Украине.
 
В связи с этим заявлением в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест.
 
"Категорически неприемлемым для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", – заявили в МИД.
 
В дипломатическом ведомстве отметили, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.

Напомним, в прошлом году в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия. Позже редакция газеты признала ошибку в публикации и извинилась за нее.

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Теги: Венгрия, МИД Украины, протест, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Я_Христос    05.09.2019, 02:13
Оценка:  0
Я_Христос
А чё Меркель протест не выразили?
Бляха муха, ну когда уже этот дурдом закончится...
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