Итоги 04.09: Увольнение Кличко, работа Минздрава

Кабмин дал добро на увольнение Кличко; глава Минздрава назвала приоритетные задачи ведомства. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.



Евросоюз отказался от импорта украинских фруктов и овощей

Европейские поставщики с 1 сентября отказываются покупать овощи и фрукты из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.

Директива Евросоюза 2019/523 предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.

Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Правительство обратилось в Офис президента относительно увольнения чиновник.

Кличко считает данное решение Кабмина незаконным. Председатели четырех депутатских фракций Киевского горсовета обратились к президенту с предложением назначить мэра столицы на пост главы КГГА.

Украина предложила вернуть российских наблюдателей на Донбасс

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). Ожидается, что возвращение российской делегации позволит восстановить режим прекращения огня на Донбассе.

Россия выплатила свой двухлетний долг Совету Европы

Россия выплатила Совету Европы задолженность перед организацией за 2017 и 2018 годы. "Могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 года (54,7 млн евро) были на 97% переведены. Задолженность практически полностью погашена", - сказал официальный представитель генсека СЕ Даниэль Хольтген.

Новый министр озвучила первые шаги Минздрава

Министерство здравоохранения Украины при новой руководительнице в первую очередь займется разработкой порядка реагирования на инфекционные вспышки, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она также отметила, что Минздрав планирует больше внимание уделить вакцинации взрослого населения. Скалецкая также заявила, что медицинская реформа вторичного звена в Украине должна запуститься в 2020 году.

Зеленский ветировал три закона

Президент Владимир Зеленский отказался подписать законопроект № 6449 и вернул его в Верховную Раду с предложениями доработать. Данный законопроект предлагает разрешить химическую кастрацию и создание реестра педофилов.

Кроме того, Зеленский ветировал законопроект о наказании за нарушения при закупке оборонной продукции и закон о государственном признании и поддержке скаутской организации Пласт.

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