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На Волыни госпитализировали 16 человек после посещения кафе

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Все пострадавшие 31 августа посещали кафе "Олеся".
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий
unn.com.ua

В течение 2 и 3 сентября в Любешовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе "Олеся" в с.Зализныця Любешивского района Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 2 и 3 сентябряв Любешовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе "Олеся" в с. Зализныця Любешивского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 4 сентября, в Черкассах 9 человек отравились блинчиками из супермаркета.

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Теги: отравление, Волынская область
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