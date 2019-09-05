В Украине начал работу Антикоррупционный суд

Состав суда - 38 судей.

Высший антикоррупционный суд начал работу. Дата начала функционирования ведомства была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года

Об этом сообщают “Українськi Новини“.

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Со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.

Суд, кроме того, будет рассматривать ходатайства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).

Состав суда - 38 судей. Из них 11 работают в Апелляционной палате суда. Возглавляет учреждение судья Елена Танасевич.

Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

Высший антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года. Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года.

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НАБУ и САП хотят рассматривать в Антикоррупционном суде только дела антикоррупционных органов. Правоохранительные органы отмечают, что они изначально настаивали на том, чтобы Антикорсуд рассматривал только дела о коррупции высшего уровня.

По действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств и их количество будет расти. Таким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу.

Как сообщалось 30 августа, некоторые эксперты считают, что руководство НАБУ действует в интересах олигархов.

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