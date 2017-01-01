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В зоне ООС погиб военный

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За последние сутки сепаратисты 12 раз обстреливали украинские позиции.
Военный получил ранение, не совместимое с жизнью
Военный получил ранение, не совместимое с жизнью
facebook.com/MinistryofDefence.UA

В зоне ООС на Донбассе в течение минувших суток сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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"4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов позиций объединенных сил: дважды недалеко от Водяного, вблизи Опытного, недалеко от Верхнеторецкого, вблизи Авдеевки, неподалеку Павлополя.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил: вблизи Майорска по направлению Шахта 6-7, неподалеко от Шумов по направлению Шахта 6-7, возле Южного направления Шахта им. Гагарина, в районе Зайцево, недалеко от Хутора Вольного, вблизи Новгородского.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 3 сентября было зафиксировано 10 обстрелов со стороны противника, четверо украинских военных были ранены.

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Теги: Донбасс, обстрел, погиб, Операция объединенных сил
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