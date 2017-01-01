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Синоптики прогнозируют снижение температуры

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 5 сентября.
Погода 5 сентября
Погода 5 сентября
meteo.gov.ua

Большинству областей сегодня прогнозируют переменчивую облачность. Только в некоторых областях сегодня ожидаются грозы и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре

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На западе страны сегодня без осадков. Синоптики прогнозируют солнце. При этом воздух прогреется в пределах +21…+24 градусов по Цельсию.

На востоке Украины сегодня облачно с прояснениями, местами - грозы и шквальный ветер. На термометре +24…+27 градусов по Цельсию.   

Южным регионам синоптики обещают грозы и шквалы, солнце и жара сегодня  будет только в пределах Одесской области На улице сегодня всего +23…+27 градусов по Цельсию. 

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В северной части страны сегодня без осадков. На протяжении дня будет солнечно. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +24 градуса.   

В Центральной Украине частично ожидаются осадки в виде обильного дождя с грозами. В некоторых регионах вероятна облачность с прояснениями. Синоптики обещают +22…+27 градусов по Цельсию.   

В Киеве сегодня облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +21…+23 градусов по Цельсию.  

Напомним, в Киеве провели последние дни лета. Многие киевляне и гости столицы провели субботу на природе - возле Днепра, других водоемов, в парках.

 

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Теги: погода, синоптики, осень
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