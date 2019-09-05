“Тяжелый, но очень счастливый день”: Ройтбурд о своем увольнении

По словам уволенного Ройтбурда, одесские депутаты еще не готовы воспринимать развитую культуру.

Уволенный руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что местные депутаты освободили его от должности, поскольку "не воспринимают" современной культуры и хотят оставить Одессу на уровне провинциального города.

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Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Более того, он связывает свое увольнение скорее с политическими противоречиями с Оппоблоком, который не может ему простить проукраинскую позицию.

Это длинная история. Она началась с политических противоречий с Оппоблоком, который не может мне простить проукраинской позиции. И потом это перешло в разряд какой-то почти религиозной вражды. Это мировоззренческий конфликт. Эти люди не воспринимают того, что превышает их персональные горизонты. Их раздражает то, что выходит за пределы понимания о том, каким должна быть жизнь провинциального города, какой должна быть провинциальная культура. А я хочу, чтобы культура Одессы перестала быть провинциальной, я еще помню другую Одессу- Одессу 80-х, Одессу 90-х, где кипела творческая жизнь, где было слышать голос интеллектуалов. Теперь это город, который все больше похоже на то, как его называют "пгт Одессочка". Город безвкусицы, город каких дешевых развлечений для туристов, - заявил Ройтбурд.

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Сам экс-руководитель музея говорит, был уверен в том, что вопрос о его увольнении снова поднимут. Однако он был в шоке от того, что те местные депутаты, которые ранее его поддерживали, проголосовали за увольнение.

Между тем, художник благодарит за поддержку всех неравнодушных и обещает, что “борьба еще не закончена”.

Я польщен. Вчера у меня было ощущение, что был день рождения. Я в день рождения каждый год получаю такое количество обращений, звонков, сообщений, поддержки, любви. Для меня это был тяжелый, но очень счастливый день. Я увидел скольким людям не безразлично то, что мы делаем. Я надеюсь, что о временах Ройтбурда еще рано говорить в прошедшем времени. Мы еще поживем и поборемся, - добавил он.

Напомним, Супрун прокомментировала увольнение. Ульяна Супрун отметила, что "ее команда ни в коем случае не собирается останавливаться".

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