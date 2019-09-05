Зеленский не имел права ветировать закон о поддержке Пласта, - Парубий

По мнению экс-спикера ВР, ветирование данного законо является "антиукраинским решением".

Экс-спикер ВР Андрей Парубий прокомментировал ветирование президентом законопроекта о государственной поддержке Пласта. Он назвал данное решение "антиукраинским".

Об на этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

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"Согласно ст. 94 Конституции Украины, у президента было 15 дней на то, чтобы выразить свои мотивированные предложения для повторного рассмотрения в парламенте. На сегодня президент Зеленский не имел права ветировать этот закон" – заявил Парубий.

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Экс-спикер напомнил, что "многие воспитанники "Пласта" погибли в борьбе за Украину, также и на фронте современной российско-украинской войны".

Призываю народных депутатов Украины преодолеть вето Президента и принять закон о государственном признании и поддержке Пласта – подчеркнул Парубий

Напомним, в ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского. Мошенников задержали при получении части суммы в 250 тысяч долларов в здании напротив Офиса президента.

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