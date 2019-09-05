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Зеленский не имел права ветировать закон о поддержке Пласта, - Парубий

Комментариев: 8
По мнению экс-спикера ВР, ветирование данного законо является "антиукраинским решением".
Экс-спикер ВР Андрей Парубий
Экс-спикер ВР Андрей Парубий
facebook.com/andriy.parubiy

Экс-спикер ВР Андрей Парубий прокомментировал ветирование президентом законопроекта о государственной поддержке Пласта. Он назвал данное решение "антиукраинским".

Об на этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

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"Согласно ст. 94 Конституции Украины, у президента было 15 дней на то, чтобы выразить свои мотивированные предложения для повторного рассмотрения в парламенте. На сегодня президент Зеленский не имел права ветировать этот закон" – заявил Парубий.

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Экс-спикер напомнил, что "многие воспитанники "Пласта" погибли в борьбе за Украину, также и на фронте современной российско-украинской войны".

Призываю народных депутатов Украины преодолеть вето Президента и принять закон о государственном признании и поддержке Пласта – подчеркнул Парубий

Напомним, в ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского. Мошенников задержали при получении части суммы в 250 тысяч долларов в здании напротив Офиса президента.

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Теги: Андрей Парубий, Владимир Зеленский, закон о пласте, Пласт
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Комментариев (9)
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LERMI_    05.09.2019, 10:49
Оценка:  +1
LERMI_
навіть на безобідні закони накладає вето, напевно клоун від старості точно не помре!
designandrey65    05.09.2019, 10:49
Оценка:  -1
designandrey65
Заика ,иди в тюрьму.
Кырмызы_вэ_бейаз    05.09.2019, 10:42
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
На втором фото - педофил Парубий со своими "воспитанниками"!
Кырмызы_вэ_бейаз    05.09.2019, 10:48
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
Один педофил уже минус поставил. Я "палю контору" педофила Парубия... А ведь у него явно есть собратья по клубу! Такие, как ющенко, вальцман и прочая нечисть!
Кырмызы_вэ_бейаз    05.09.2019, 10:49
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
И, похоже, что этим активистом-педофилом является ущербное Letohradek!
Letohradek    05.09.2019, 10:54
Оценка:  0
Letohradek
То есть, кто ненавидит недобитков партии областей и ватных скотов, те ущербные? Прими таблеток из закупок Супрун, они для вас предназначены
Антибес    05.09.2019, 10:26
Оценка:  +1
Антибес
Что такое"парубий"?
Cowboychik    05.09.2019, 10:37
Оценка:  0
Cowboychik
Палубий - это псих...
Letohradek    05.09.2019, 10:44
Оценка:  -1
Letohradek
Ватный уйобок, тебя на маил.ру забанили?
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