Красный Крест отправил в ОРДЛО 166 тонн гуманитарки

Жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса доставили гигиенические средства, продукты и стройматериалы.

На оккупированный Донбасс отправилось 9 грузовиков с гуманитаркой depositphotos.com

4 сентября Международный Комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 9 грузовиков с гуманитарным грузом. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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Всего через КПВВ "Новотроицкое" Красный Крест провез 166,55 тонны гуманитарки, предназначенной для жителей оккупированных районов. В грузовиках находились средства гигиены, продуктовые наборы и строительные материалы.

Напомним, Украина и “ЛДНР“ согласовывают возврат “отжатого“ хлебзавода. Предприятие должны вернуть собственникам в качестве прецедента.

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