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Красный Крест отправил в ОРДЛО 166 тонн гуманитарки

Комментариев: 2
Жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса доставили гигиенические средства, продукты и стройматериалы.
На оккупированный Донбасс отправилось 9 грузовиков с гуманитаркой
На оккупированный Донбасс отправилось 9 грузовиков с гуманитаркой
depositphotos.com

4 сентября Международный Комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 9 грузовиков с гуманитарным грузом. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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Всего через КПВВ "Новотроицкое" Красный Крест провез 166,55 тонны гуманитарки, предназначенной для жителей оккупированных районов. В грузовиках находились средства гигиены, продуктовые наборы и строительные материалы. 

Напомним, Украина и “ЛДНР“ согласовывают возврат “отжатого“ хлебзавода. Предприятие должны вернуть собственникам в качестве прецедента.

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Теги: гуманитарная помощь, Красный Крест, ОРДЛО, Донбасс
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Комментариев (2)
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Letohradek    05.09.2019, 10:50
Оценка:  0
Letohradek
Зачем? В молодых рэспубликах теперь всего в изобилии, так как они не кормят Украину
GentleAngel    05.09.2019, 10:46
Оценка:  0
GentleAngel
А где был этот Красный крест в прошлые 5 лет? Расклад сменился? Переименовали фонд Рината Ахметова?
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