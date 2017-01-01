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Во Львовской области поймали беглых заключенных: ранен полицейский

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Преступники оказали сопротивление при задержании.
Полицейский в больнице
Полицейский в больнице
lv.npu.gov.ua

Во Львовской области задержали двух заключенных, которые сбежали с колонии №50 в Николаевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Сотрудники полиции вечером 4 сентября задержали двух заключенных, которые сбежали из Николаевской исправительной колонии N50. Оказалось, их увидел сотрудник полиции Олег Франков, который находился в нерабочее время возле реки Стрый в селе Междуречье.

Полицейский увидел двух мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных, которые 3 сентября сбежали из исправительной колонии. Он вызвал подкрепление и подошел к ним. Коп представился и предложил сдаться. Между тем, преступники оказали сопротивление. Один из заключенных нанес сержанту полиции удар ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение.

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На место оперативно прибыли сотрудники полиции, они арестовали двух беглецов. Ими оказались 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области.

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, из колонии во Львовской области сбежало двое заключенных. Фотографии беглецов уже попали в сеть.

 

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Теги: заключенные, полиция, побег, колония
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