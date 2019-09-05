Сегодня Нацсовет может отозвать лицензию на вещание у NewsOne

В связи с этим на телеканале проведут телемарафон "НеСвобода слова".

Сегодня на очередном заседании Нацсовета может быть принято решение о лишении лицензии на вещание телеканала NewsOne. Об этом сообщил генеральный продюсер Василий Голованов в Facebook.

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“Нацрада по вопросам ТВ и радио завтра проведет заседание, на котором обратится в суд с требованием лишить NewsOne лицензии на вещание. С самого утра и до поздней ночи будет проводиться телемарафон НеСвобода слова“ – написал он.

“Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать“ - эту фразу приписывают Вольтеру. Пусть он никогда не произносил этих слов, но в них заложен очень глубокий смысл – подчеркнул Голованов

Как известно, на телеканал NewsOne завели дело по статье госизмена из-за планов провести телемост с российским каналом, а также по статье финансирование терроризма.

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