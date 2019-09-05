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Сегодня Нацсовет может отозвать лицензию на вещание у NewsOne

Комментариев: 4
В связи с этим на телеканале проведут телемарафон "НеСвобода слова".
Генеральный продюсер телеканала
Генеральный продюсер телеканала
facebook.com/golovanov.vasiliy

Сегодня на очередном заседании Нацсовета может быть принято решение о лишении лицензии на вещание телеканала NewsOne. Об этом сообщил генеральный продюсер Василий Голованов в Facebook.

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“Нацрада по вопросам ТВ и радио завтра проведет заседание, на котором обратится в суд с требованием лишить NewsOne лицензии на вещание. С самого утра и до поздней ночи будет проводиться телемарафон НеСвобода слова“ – написал он.

“Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать“ - эту фразу приписывают Вольтеру. Пусть он никогда не произносил этих слов, но в них заложен очень глубокий смысл – подчеркнул Голованов

Как известно, на телеканал NewsOne завели дело по статье госизмена из-за планов провести телемост с российским каналом, а также по статье финансирование терроризма.

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Теги: Василий Голованов, NewsOne, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
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Комментариев (4)
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Антибес    05.09.2019, 10:45
Оценка:  +1
Антибес
Нациксовет необходимо упразднить,а тамошних дармоедов необходимо отпиздить до инвалидности первой группы,либо вообще отправить к бандере.От этих паразитов пользы ноль,а вреда куча.Это не должно продолжаться!
Максим    05.09.2019, 10:36
Оценка:  -1
Максим
Давно пора. У них там ведущая шоу неадекватная, орет, кидается на всех кроме рыгов.
Кырмызы_вэ_бейаз    05.09.2019, 10:41
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Если бы она кидалась на всех, кроме порохоботов, уверен, вы бы расхваливали бы её!
Духовный_скреп    05.09.2019, 10:26
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Давно пора.
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