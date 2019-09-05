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"Агенты Кремля" пытаются отменить медреформу – Супрун

Комментариев: 1
По мнению Супрун, представители ОПЗЖ и Батькивщины пытаются отменить ключевые законопроекты, касающиеся медреформы .
Экс и о министра МОЗ Ульяна Супрун
Экс и о министра МОЗ Ульяна Супрун
facebook.com/pg/ulanasuprun

Экс и о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, как нардепы партий ОПЗЖ и Батькивщины пытаются отменить основополагающие законы медреформы.

Об этом она написала на своей странице Facebook.

Супрун обратила внимание на законопроект №1114, авторами которого являются Королевская, Шуфрич и Рабинович. 

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“Первый законопроект “О признании утратившим силу Закона “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания“ №1114 от 29.08.2019 года. Закон, который хотят отменить, является ключевым в трансформации системы здравоохранения. Именно с момента его принятия началось системное внедрение изменений в медицине“ – написала Ульяна Супрун.

Для агентов Кремля и регионалов главной целью является подрыв национальной безопасности и сохранение возможности вручную контролировать потоки средств налогоплательщиков – подчеркнула экс и о министра

Еще один законопроект №1178 О финансовом обеспечении здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине. Авторы - Юлия Тимошенко и Валерий Дубиль.

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“Закон предлагает внедрение обязательного медицинского страхования. Мы неоднократно объясняли, что обещания “страховой медицины“ - это популизм, попытка создать иллюзию заботы о здоровье украинцев и сохранить контроль над средствами налогоплательщиков. Странным образом идеи украинских борцов за “страховую медицину“ совпадают именно с российской моделью. Моделью, где нет рынка, выбора и конкуренции, поэтому и нет качества услуг. Изменив систему финансирования здравоохранения в “страховую“, Россия оставила “совок“ там, где пациент получает услуги“, - заявила она.

Ранее сообщалось о том, что петиция в поддержку Супрун как министра МОЗ набрала 25 тысяч голосов. 

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Теги: Ульяна Супрун, Агенты Кремля
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Комментариев (5)
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Alexsy    05.09.2019, 10:52
Оценка:  0
Alexsy
Ебнутая навсю голову. Даже указы штатовские просто копировала не читая.
Духовный_скреп    05.09.2019, 10:50
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Хороший министр был.Единственная,кто проводила реформы во благо Украины.Сведущие люди в области медицины не дадут соврать.Многим барыгам дорогу перешла))
Кырмызы_вэ_бейаз    05.09.2019, 10:43
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Супрун лучше объяснить, почему она закупила партию просроченных и на крайних сроках годности лекарств на десятки миллионов гривен!
Letohradek    05.09.2019, 10:47
Оценка:  0
Letohradek
Объяснимо! Что бы ватные скоты и почитатели рыгоаналов, подлечились
Духовный_скреп    05.09.2019, 10:52
Оценка:  0
Духовный_скреп
Лапотный знаток шептуна пустил из полуразваленного очкового сортира.
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