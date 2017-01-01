Под Черниговом ветеран АТО устроил поножовщину: Теща скончалась

Также бывший военный пытался поджечь сельсовет.

В Черниговской области мужчина в неадекватном состоянии порезал ножом соседей и своих бывших родственников. Одна женщина от нанесенных ранений скончалась. Полиция взяла штурмом помещение, где забаррикадировался злоумышленник.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции области.

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В Варвинское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел происходит конфликт между соседями и уже есть пострадавшие. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного отделения полиции и ГУНП во главе с начальником Главного управления Нацполиции Эдуардом Алехиным и его заместителем Евгением Гончаровым.

Полицейские быстро восстановили ход событий, который привел к трагедии. Мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, проживающими в другой половине дома.

Нападающий полностью не контролировал себя и находился в неадекватном состоянии. Под нож бывшего воина АТО попали двое соседей - мужчина и женщина, после чего он вернулся в дом бывших родственников в другую часть дома. Мужчина без разбора стал наносить удары близким, которые чудом вырвались на улицу и вызвали полицию и “скорую“. Но теща нападающего от полученных ранений скончалась.

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Несколько придя в себя, злоумышленник вернулся на место преступления и забаррикадировался в комнате. Осознавая опасность, которую представляет мужчина для жителей села, полицейские приняли решение брать дом штурмом. В результате четко проведенной операции правоохранители обезвредили злоумышленника, пока что он дает показания следователю.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в июле 2018 года возле Минобороны военный-доброволец устроил самосожжение.

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