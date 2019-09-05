Офис президента не может переехать потому, что нет денег

Президент ответил, что пока переезд отменяется.

Зеленский заявил, что нет денег на переезд ОП president.gov.ua

Офис президента Украины Владимира Зеленского не может переехать в новое здание из-за того, что пока нет денег для ремонта.

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Об этом заявил Владимир Зеленский во время открытия Антикоррупционного суда, передает Depo.ua.

Президент похвалил, что в здании Антикоррупционного суда оперативно сделали ремонт. Между тем, Офис президента также оперативно не может спланировать свой переезд в новое здание.

Ты видишь, господин Богдан, как люди ... А мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт. У нас нет денег, да, - сказал президент.

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Напомним, в Офисе президента решили остаться на Банковой. Команда президента Владимира Зеленского столкнулась со сложностями при поиске подходящего здания.

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