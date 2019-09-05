Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Офис президента не может переехать потому, что нет денег

Комментариев: 1
Президент ответил, что пока переезд отменяется.
Зеленский заявил, что нет денег на переезд ОП
Зеленский заявил, что нет денег на переезд ОП
president.gov.ua

Офис президента Украины Владимира Зеленского не может переехать в новое здание из-за того, что пока нет денег для ремонта. 

Читай также: "Да хоть на природу": Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА из столицы

Об этом заявил Владимир Зеленский во время открытия Антикоррупционного суда, передает Depo.ua.

Президент похвалил, что в здании Антикоррупционного суда оперативно сделали ремонт. Между тем, Офис президента также оперативно не может спланировать свой переезд в новое здание.

Ты видишь, господин Богдан, как люди ... А мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт. У нас нет денег, да, - сказал президент.

Читай также: У Зеленского рассказали о трудностях переезда с Банковой

Напомним, в Офисе президента решили остаться на Банковой. Команда президента Владимира Зеленского столкнулась со сложностями при поиске подходящего здания.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, переезд, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Letohradek    05.09.2019, 10:49
Оценка:  0
Letohradek
А гонору то было ... И кто этих тупых ублюдков привел к власти? Отзовитесь!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь