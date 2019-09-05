Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ расследует подготовку диверсии на заводе Мотор Сич

Комментариев: 1
В СБУ снова заинтересовались фактами возможной подрывной деятельности со стороны представителей предприятия.
Группа "Мотор Сич" опять стала объектом внимания СБУ
Группа "Мотор Сич" опять стала объектом внимания СБУ
wikipedia.org

Служба безопасности Украины расследует возможные факты государственной измены и подготовки диверсии на заводе “Мотор Сич“. Об этом сообщает Радио Свобода.

Читай также: Компании из Китая купили половину акций Мотор Сич

Как заявили в СБУ в ответ на запрос журналистов, досудебное следствие ведется по признакам преступлений, предусмотренных 14, 111 и 113 статьями Уголовного кодекса Украины. Речь идет о возможной подготовке к совершению диверсии с целью разрушения АО “Мотор Сич“ как важного хозяйственного и оборонного объекта. Также служба безопасности расследует вероятные поставки военной продукции и продукции двойного назначения в Российскую Федерацию.

Подробностей по делу СБУ не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, в июле 2019 года в СБУ уже заявляли о том, что “Мотор Сич“ на протяжении двух лет сотрудничала с «ДНР». Тогда речь шла о филиале завода на оккупированной территории Донецкой области.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мотор Сич, СБУ, диверсия, уголовное дело
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ira0956    05.09.2019, 11:13
Оценка:  -2
Ira0956
Снова "рука Кремля"? Не? Свои постарались? Не хотят завод китайцам отдавать? )
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь