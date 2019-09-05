СБУ расследует подготовку диверсии на заводе Мотор Сич

В СБУ снова заинтересовались фактами возможной подрывной деятельности со стороны представителей предприятия.

Служба безопасности Украины расследует возможные факты государственной измены и подготовки диверсии на заводе “Мотор Сич“. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как заявили в СБУ в ответ на запрос журналистов, досудебное следствие ведется по признакам преступлений, предусмотренных 14, 111 и 113 статьями Уголовного кодекса Украины. Речь идет о возможной подготовке к совершению диверсии с целью разрушения АО “Мотор Сич“ как важного хозяйственного и оборонного объекта. Также служба безопасности расследует вероятные поставки военной продукции и продукции двойного назначения в Российскую Федерацию.

Подробностей по делу СБУ не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, в июле 2019 года в СБУ уже заявляли о том, что “Мотор Сич“ на протяжении двух лет сотрудничала с «ДНР». Тогда речь шла о филиале завода на оккупированной территории Донецкой области.

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