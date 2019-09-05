Держала детей на цепи: В Днепре суд отправил в СИЗО горе-мать

8-летнего мальчика нашли сидящим на цепи с завязанным ртом и глазами.

8-летнего мальчика нашли сидящим на цепи с завязанным ртом и глазами Скриншот

В Днепре Апелляционный суд отправил в СИЗО 56-летнюю Анну Житник, которая держала детей на цепи. Раньше женщина была обязана лишь ночевать дома. Сама обвиняемая вину не признает, заявляет, что ее оговаривает дочь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кроме родной 13-летней Анна Житник взяла под опеку еще троих детей. Одного из них – 8-летнего мальчика, неделю назад обнаружили на цепи, с завязанным ртом и глазами. Детей забрали в реабилитационный центр. Там говорят, что все четверо подвергались постоянному насилию и физическому, и моральному.

Приемным детям уже ищут новую семью, соцслужбы хотят лишить женщину прав на старшую дочь.

Подозреваемая вину не признает, обвиняет во всем саму девочку.

“Почему она это сделала, я не знаю. Почему она меня оговаривает, я также не знаю. Была цепь для собаки, а потом ее просто не видно... Я этого не делала. Меня дома в это время не было“, – заявила Анна Житник в зале суда.

По словам прокурора местной прокуратуры, самое тяжелое наказание, которое ей грозит, – до 10 лет лишения свободы.

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Как сообщалось 23 августа, в Днепре женщина, которая имела на воспитании четырех малолетних детей держала 8-летнего мальчика на цепи. Сотрудники ювенальной превенции обнаружили мальчика с завязанными глазами, прикованного к дивану и обмотанного скотчем.

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