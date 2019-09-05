Зеленский и Рябошапка "запустили" Антикорсуд

В Украине с 5 сентября официально начинает работать Высший антикоррупционный суд, запуск которого ждали несколько лет.

Президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка приняли участие в торжественном запуске работы Антикоррупционного суда Украины, который официально начал работу в четверг, 5 сентября.

Читай также: Офис президента не может переехать потому, что нет денег Президент поздравил работников суда и судей с началом его работы и пообещал, что работе суда помогут на законодательном уровне.

"Я вас поздравляю. За один месяц, сделали ремонт. Я вас поздравляю с открытием Высшего антикоррупционного суда. Это очень символично, вы знаете, какие ожидания у общества от работы ВАКС. Это возврат гражданам ощущения и веры в то, что в Украине есть справедливость", - заявил Зеленский.

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Также президент отметил проблемы в работе суда. "Я понимаю, что есть проблемы. Это проблемы с границами подсудности. Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел в отношении топ-чиновников. Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны", - заявил Зеленский.

Говоря о задачах, суда Зеленский сказал: "Коррупционеры наказаны - инвесторы защищены".

Также он отметил символичность того, что Антикоррупционный суд находится на проспекте Победы.

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Отметим, со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.

Кроме того, суд будет рассматривать ходатайства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Состав суд - 38 судей. Из них 11 работают в Апелляционной палате суда. Возглавляет ведомство судья Елена Танасевич.

Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года. А в апреле судьи приняли присягу.

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