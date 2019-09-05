Пять лет Минску: США напомнили РФ об обещании прекратить огонь

Ровно пять лет назад Россия и Украина подписали первое Минское соглашение.

Посольство США напомнило Путину о его обещании Facebook посольства США

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Посольство США в Украине напомнило, что ровно пять лет назад Россия и Украина подписали первое Минское соглашение. Американские дипломаты призвали Москву выполнять договоренности.

“Пять лет назад в этот день Россия подписала Минский протокол, согласившись на немедленное прекращение огня на Донбассе“, - напоминают американцы.

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“Агрессия России продолжается. Россия должна покинуть Донбасс и придерживаться обязательств, взятых на себя при подписании Минских соглашений“, - подчеркивают дипломаты.

Так называемый Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Беларуси. В первую очередь, он предусматривал прекращение огня на Донбассе.

Напомним, вчера в ОБСЕ оценили результаты “перемирия“ на Донбассе.

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