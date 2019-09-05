Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пять лет Минску: США напомнили РФ об обещании прекратить огонь

Комментариев: 4
Ровно пять лет назад Россия и Украина подписали первое Минское соглашение.
Посольство США напомнило Путину о его обещании
Посольство США напомнило Путину о его обещании
Facebook посольства США

Читай также: Украинский боксер заставил Путина подняться под гимн Украины

Посольство США в Украине напомнило, что ровно пять лет назад Россия и Украина подписали первое Минское соглашение. Американские дипломаты призвали Москву выполнять договоренности.

“Пять лет назад в этот день Россия подписала Минский протокол, согласившись на немедленное прекращение огня на Донбассе“, - напоминают американцы.

Читай также: Украинский боксер заставил Путина подняться под гимн Украины

“Агрессия России продолжается. Россия должна покинуть Донбасс и придерживаться обязательств, взятых на себя при подписании Минских соглашений“, - подчеркивают дипломаты.

Так называемый Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Беларуси.  В первую очередь, он предусматривал прекращение огня на Донбассе.

Напомним, вчера в ОБСЕ оценили результаты “перемирия“ на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: РФ, Украина, США, посольство, Минские соглашения, протокол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    05.09.2019, 12:18
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А РОССИЯ УЖЕ УСТАЛА НАПОМИНАТЬ США И ИХ ХОЛОПАМ , ЧТО ОНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА И ДАЖЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ В ТЕКСТЕ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ.....)))
UNDERSTAND ?! ))))
Антибес    05.09.2019, 12:02
Оценка:  +2
Антибес
США такая же сторона локального гражданского военного конфликта на Донбассе,как и Россия.Обе этих страны поставляют сторонам конфликта оружие,боеприпасы,технику,снаряже ние,инструкторов...США так же обязана прекратить огонь на Донбассе,так же как и Россия.
Катилин    05.09.2019, 11:46
Оценка:  +1
Катилин
Так нужно напомнить США, что РФ не признаёт себя стороной конфликта, а поэтому не могла впринципе обещать что-то в этом роде. У них стенограмы имеются, по любому.
lebedin2    05.09.2019, 11:43
Оценка:  +2
lebedin2
Сотни раз читал в новостях: украинцы, поддерживаемые США, дали достойный огневой ответ украинцам, поддерживаемым РФ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь