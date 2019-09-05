Цемах может выйти из СИЗО сегодня

Апелляцию защиты бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ рассмотрят в четверг.

Цемаха могут выпустить на свободу фото из социальных сетей

Читай также: Дело МН17: следствие допросит Цемаха

Сегодня в 11:00 Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию защиты Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Цемаху продлили срок содержания под стражей, о чем сообщал его защитник Роман Гонтарев.

Читай также: Сало Медведчука и обмен фейками. Почему пленных не вернули в Киев

Прокурор по делу Цемаха Олег Пересада подтвердил, что рассмотрение апелляции должно состояться сегодня.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, ранее писали СМИ.

Напомним, бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха задержала в конце июня Служба безопасности.

Читай также: Путин требует выдачи подозреваемого по делу МН17 Цемаха - СМИ

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.