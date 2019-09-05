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Цемах может выйти из СИЗО сегодня

Комментариев: 11
Апелляцию защиты бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ рассмотрят в четверг.
Цемаха могут выпустить на свободу
Цемаха могут выпустить на свободу
фото из социальных сетей

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Сегодня в 11:00 Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию защиты Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Цемаху продлили срок содержания под стражей, о чем сообщал его защитник Роман Гонтарев.

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Прокурор по делу Цемаха Олег Пересада подтвердил, что рассмотрение апелляции должно состояться сегодня.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, ранее писали СМИ.

Напомним, бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха задержала в конце июня Служба безопасности.

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Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

 

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Теги: РФ, Украина, ОРДЛО, Донбасс, МН17, Цемах, Нидерданды
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Комментариев (11)
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Letohradek    05.09.2019, 12:25
Оценка:  0
Letohradek
Только, что была новость на "прямом", что этого сепара выпустили из под стражи ...
Нет слов для возмущения! Зэбилы, будьте вы прокляты!
Духовный_скреп    05.09.2019, 11:56
Оценка:  +4
Духовный_скреп
"Это какой-то позор..." Зачем парни жизнью рисковали,тащили его в Украину?
Letohradek    05.09.2019, 12:21
Оценка:  0
Letohradek
Хороший вопрос для фанатов охрыпшей крысы!
Letohradek    05.09.2019, 11:54
Оценка:  +3
Letohradek
Зэбилы, поясните, почему при власти охрыпшей крысы, освобождают из под стражи ублюдков, воевавших против Украины? А также, почему недобитки партии областей возвращаются в нашу страну?
КимЧенПых    05.09.2019, 11:59
Оценка:  -3
КимЧенПых
потому что этот петух в очереди на обмен по остальным патриотам которые томятся в казиматах рашки.
Letohradek    05.09.2019, 12:07
Оценка:  0
Letohradek
почему этот петух в очереди на обмен?
WTF2wtf    05.09.2019, 11:53
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это типа шутка такая???
Letohradek    05.09.2019, 11:55
Оценка:  +2
Letohradek
Это реалии власти квартального клоуна.
ВосставшийИзБана    05.09.2019, 11:37
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
К вечеру почитаем новость о несчастном случае или нелепом самоубийстве.
addinol2008    05.09.2019, 11:35
Оценка:  +5
addinol2008
а как насчет участия в незаконных бандформированиях не виновен?
Сеемма    05.09.2019, 11:39
Оценка:  -5
Сеемма
Не, только если в российских оккупационных войсках. Остальные свободны.
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