Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В офисе Укрэнерго проходят обыски - СМИ

Комментариев: 0
Правоохранители изымают документы по проекту строительства волоконно-оптической линии связи.
В офисе НЭК Укрэнерго проходяь обыски
В офисе НЭК Укрэнерго проходяь обыски
politica.com.ua

Нацполиция в четверг, 5 сентября, проводит обыски в офисе Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в компании.

Читай также: Укрэнерго будет судиться с РФ из-за захваченных активов в Крыму

По словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЕС, который реализуется уже несколько лет при поддержке международных кредиторов.

Напомним, Министерство финансов в августе утвердило создание частного акционерного общества НЭК Укрэнерго. Соответствующий приказ был подписан министром финансов Оксаной Маркаровой. Уставный капитал составит 37,1 млрд грн.

Как сообщалось 30 августа, ГБР и СБУ пришли с обысками на Суспильне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: полиция, обыск, Укрэнерго, обыски
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь