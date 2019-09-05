Закон о кастрации педофилов: Зеленский внес правки

Президент предлагает уточнить ряд положений закона в вопросах химической кастрации и открытого реестра педофилов.

Зеленский за день ветировал три закона Офис президента

На сайте Верховной Рады опубликованы предложения президента Владимира Зеленского к ветированному им закону о наказании за педофилию.

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Как отмечается, президент наложил вето на закон о химической кастрации педофилов из-за угрозы их здоровью и жизни, а также из-за возможного незаконного вмешательства в личную жизнь при создании реестра таких преступников с обнародованием их персональных данных.

Так, Зеленский отмечает, что принятый Радой закон № 6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

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"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может привести в ухудшению состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", – говорится в предложениях.

Кроме того, Зеленский напомнил, что законодательство Украины запрещает обработку персональных данных об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни.

Читай также: Под Полтавой 23-летний парень изнасиловал 6-летнюю девочку "Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может привести к вмешательству в частную жизнь лица, отбывшего наказание, усложнит его социальную адаптацию", – считает глава государства.

Также он сослался на нормы Европейского суда по правам человека, согласно которым разглашение персональной информации может иметь разрушительные последствия для частной и семейной жизни соответствующего лица и для его социального и профессионального положения, выставляя его на бесчестие и подвергая опасности изоляции.

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"Учитывая приведенное, не могу согласиться с предусмотренным законом, который поступил на подпись, подходом о введении принудительной химической кастрации и созданием публичного реестра (педофилов) … Закон (№ 6449) не может быть подписан. Поэтому возвращаю этот закон для повторного рассмотрения и предлагаю взвешенно и комплексно подойти к вопросу применения химической кастрации с учетом высказанных замечаний", – говорится в предложениях.

Как известно, Зеленский накануне ветировал также закон о наказании за нарушения при закупке оборонной продукции и закон о господдержке скаутской организации Пласт.

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