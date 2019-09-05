Зеленскому из Европарламента отправили письмо о Цемахе

Боевика называют ключевым свидетелем по делу о боинге МН 17 и требуют не выдавать РФ.

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Около 40 депутатов Европарламента обратились с письмом к президенту Владимиру Зеленскому и призвали не выдавать РФ боевика Владимира Цемаха.

Евродепутаты напомнили, что Цемах руководил Славянской бригадой противовоздушной обороны в "ДНР" и командовал ПВО в Снежном.

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"Мы узнали, что Российская Федерация просила передать господина Владимира Борисовича Цемаха в рамках обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной", - отметили они, назвав Цемаха главным подозреваемым по делу MH17.

Цемах должен быть допрошен группой следователей, ведущих это дело в Ниднрландах, уверены в ЕП.

"Резолюция СБ ООН 2166 требует, чтобы те, кто прямо или косвенно ответственен за уничтожение MH17, были привлечены к ответственности", - подчеркивается в письме.

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"Мы надеемся, что настоящее письмо получит все внимание, которого оно заслуживает, с тем чтобы справедливость восторжествовала для всех жертв и страданий всех тех, кто потерял своих близких", - добавили евродепутаты.

Ранее сообщалось, что суд сегодня рассмотрит апелляцию на содержание Цемаха под стражей.

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