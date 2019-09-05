Зеленскому из Европарламента отправили письмо о Цемахе
Читай также: Дело МН17: следствие допросит Цемаха
Около 40 депутатов Европарламента обратились с письмом к президенту Владимиру Зеленскому и призвали не выдавать РФ боевика Владимира Цемаха.
Евродепутаты напомнили, что Цемах руководил Славянской бригадой противовоздушной обороны в "ДНР" и командовал ПВО в Снежном.
Читай также: Нидерланды просят Украину не передавать Цемаха России
"Мы узнали, что Российская Федерация просила передать господина Владимира Борисовича Цемаха в рамках обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной", - отметили они, назвав Цемаха главным подозреваемым по делу MH17.
Цемах должен быть допрошен группой следователей, ведущих это дело в Ниднрландах, уверены в ЕП.
"Резолюция СБ ООН 2166 требует, чтобы те, кто прямо или косвенно ответственен за уничтожение MH17, были привлечены к ответственности", - подчеркивается в письме.
Читай также: Сало Медведчука и обмен фейками. Почему пленных не вернули в Киев
"Мы надеемся, что настоящее письмо получит все внимание, которого оно заслуживает, с тем чтобы справедливость восторжествовала для всех жертв и страданий всех тех, кто потерял своих близких", - добавили евродепутаты.
Ранее сообщалось, что суд сегодня рассмотрит апелляцию на содержание Цемаха под стражей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
РИА НОВОСТИ
Зэбилы, будьте вы прокляты!