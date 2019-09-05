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Зеленскому из Европарламента отправили письмо о Цемахе

Комментариев: 8
Боевика называют ключевым свидетелем по делу о боинге МН 17 и требуют не выдавать РФ.
Зеленского призвали не отдавать Цемаха
Зеленского призвали не отдавать Цемаха
president.gov.ua

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Около 40 депутатов Европарламента обратились с письмом к президенту Владимиру Зеленскому и призвали не выдавать РФ боевика Владимира Цемаха.

Евродепутаты напомнили, что Цемах руководил Славянской бригадой противовоздушной обороны в "ДНР" и командовал ПВО в Снежном.

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"Мы узнали, что Российская Федерация просила передать господина Владимира Борисовича Цемаха в рамках обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной", - отметили они, назвав Цемаха главным подозреваемым по делу MH17.

Цемах должен быть допрошен группой следователей, ведущих это дело в Ниднрландах, уверены в ЕП. 

"Резолюция СБ ООН 2166 требует, чтобы те, кто прямо или косвенно ответственен за уничтожение MH17, были привлечены к ответственности", - подчеркивается в письме.

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"Мы надеемся, что настоящее письмо получит все внимание, которого оно заслуживает, с тем чтобы справедливость восторжествовала для всех жертв и страданий всех тех, кто потерял своих близких", - добавили евродепутаты.

Ранее сообщалось, что суд сегодня рассмотрит апелляцию на содержание Цемаха под стражей.

 

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Теги: Цемах, Европарламент, Зеленский, письмо, свидетель, МН17, Украина, РФ, обмен
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Комментариев (8)
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dinops    05.09.2019, 13:10
Оценка:  0
dinops
Так почему его до сих пор не допросили ....?
Антибес    05.09.2019, 13:07
Оценка:  0
Антибес
Петька Петушок-перегарный запашок,похоже нехило проплатил отдельных представителей Европарламента за это письмецо...Но,как и всегда,снова облажался! :-)
Ira0956    05.09.2019, 12:41
Оценка:  +1
Ira0956
ПУТИН ПРО ОБМЕН МЕЖДУ РФ И УКРАИНОЙ: ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО БЫЛО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ, НО ПОДХОДИМ К ФИНАЛУ
РИА НОВОСТИ
Lyonya-Space    05.09.2019, 12:49
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Копипастить не заипалась?
Lyonya-Space    05.09.2019, 12:49
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Копипастить не заипалась?
Letohradek    05.09.2019, 12:27
Оценка:  -4
Letohradek
Только, что была новость на "прямом", что этого сепара выпустили из под стражи ...
Зэбилы, будьте вы прокляты!
asfd0    05.09.2019, 12:34
Оценка:  +4
asfd0
Почитатель "прямой" кишки? А я думал кто его смотрит, оказывается дегенератов хватает.
T-REX2    05.09.2019, 13:15
Оценка:  0
T-REX2
дрочер гавнопольского
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