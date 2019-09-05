Назвали имя погибшего на Донбассе воина

Погибшему бойцу было всего 26 лет.

Вчера, 4 сентября, вражеский снайпер на Донбассе убил 26-летнего бойца полка “Азов” Эдуарда Шахова. Об этом сообщили в пресс-службе полка “Азов”.

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Боец с позывным “Шах” погиб на Светлодарской дуге, получив ранение, несовместимое с жизнью. Погибший родился в Херсонской области, образование получал в сейчас оккупированном Донецке.

В "Азове" Эдуард Шахов служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона. Получил звание младшего сержанта. В своем подразделении он был командиром отделения, также занимал должность парамедика.

Полк “Азов” выражает слова глубоких соболезнований семье и друзьям Эдуарда Шахова. За гибель нашего побратима Шаха противнику будет заплачено во сто крат. Обещаем: Украинский флаг обязательно будет развеваться над родным для павшего азовца Донецком и другими городами, которые сегодня находятся в плену врага, - сказано в сообщении.

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Напомним, в зоне ООС погиб военный. За последние сутки сепаратисты 12 раз обстреливали украинские позиции.

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