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Выражение "как в Европе" забыть: Вице-премьер Кулеба назвал свои задачи

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Кулеба надеется, что по окончанию его работы "украинцы смогут себя ощутить полноценной частью Европы".
Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба
facebook.com/dmytro.kuleba

Новый вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал свои ключевые задачи.

Об этом сообщает Новое Время.

Ключевые задачи вице-премьер-министра Кулебы:

  1. Эффективная работа европейской и евроатлантической интеграции. По мнению вице-премьер-министра, все госорганы “должны буквально жить этим, а не воспринимать интеграцию, как дополнительную нагрузку“. Это позволит разработать и внедрить европейские стандарты во всех сферах.
  2.  Украина и ЕС – единое экономическое пространство. Для облегчения доступа украинских товаров на европейский рынок должны быть использованы квоты, таможенное сотрудничество и доступ к госзакупкам в ЕС.
  3. Забыть выражение “как в Европе, потому что Европа будет здесь, в Украине“.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда при Совете Европы. Кулеба был назначен представителем Украины при Совете Европы в марте 2016 года.

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Теги: Дмитрий Кулеба, вице премьер министр
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