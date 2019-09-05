Цемаха выпустили из СИЗО под личное обязательство

Ключевой свидетель по делу МН17, которого захватили в результате спецоперации, оказался на свободе.

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Суд освободил ключевого свидетеля по делу об авиакатастрофе Боинга МН17 Владимира Цемаха, передает НВ. Судьи Апелляционного суда Киева решили освободить Цемаха под личное обязательство.

Пока нет информации, связано ли освобождение бывшего боевика с обменом пленными между Украиной и РФ.

26 июня украинские спецслужбы вывезли Цемах из оккупированного Снежного. для его задержания украинская спецслужба в конце июня провела спецоперацию на оккупированной территории Донбасса.

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Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное. После этого его вывезли через линию разграничения в Киев.

Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17.

По данным СМИ, Россия хочет получить Владимира Цемах в рамках обмена. При этом Цемах должен быть допрошен группой следователей, ведущих это дело в Ниднрландах, уверены в ЕП.

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“Резолюция СБ ООН 2166 требует, чтобы те, кто прямо или косвенно ответственен за уничтожение MH17, были привлечены к ответственности“, - подчеркивается в письме депутатов Европарламента к президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что суд сегодня рассмотрит апелляцию на содержание Цемаха под стражей.

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