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Цемаха выпустили из СИЗО под личное обязательство

Комментариев: 28
Ключевой свидетель по делу МН17, которого захватили в результате спецоперации, оказался на свободе.
Цемах вышел из СИЗО
Цемах вышел из СИЗО
УНИАН

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Суд освободил ключевого свидетеля по делу об авиакатастрофе Боинга МН17 Владимира Цемаха, передает НВ. Судьи Апелляционного суда Киева решили освободить Цемаха под личное обязательство.

Пока нет информации, связано ли освобождение бывшего боевика с обменом пленными между Украиной и РФ.

26 июня украинские спецслужбы вывезли Цемах из оккупированного Снежного. для его задержания украинская спецслужба в конце июня провела спецоперацию на оккупированной территории Донбасса.

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Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное. После этого его вывезли через линию разграничения в Киев.

Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17.

По данным СМИ, Россия хочет получить Владимира Цемах в рамках обмена. При этом Цемах должен быть допрошен группой следователей, ведущих это дело в Ниднрландах, уверены в ЕП. 

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“Резолюция СБ ООН 2166 требует, чтобы те, кто прямо или косвенно ответственен за уничтожение MH17, были привлечены к ответственности“, - подчеркивается в письме депутатов Европарламента к президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что суд сегодня рассмотрит апелляцию на содержание Цемаха под стражей. 

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Теги: МН17, Цемах, СИЗО, суд, апелляция, свобода
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Комментариев (29)
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ШВЕЙК    05.09.2019, 13:35
Оценка:  -1
ШВЕЙК
Ну що ЗЕлебобіки, зробив вас зелена шмаркля ще раз? ))))
vindicta    05.09.2019, 13:39
Оценка:  +1
vindicta
А ответь те ка себе на вопрос, кто назначал этого судью, при ком он прошел переаттестацию, при Зеленском или может быть при Порошенко, а может он там работает со времен Яныка. Прежде чем, что либо комментировать разберитесь в вопросе, а уж потом высказывайте свое мнение.
T-REX2    05.09.2019, 13:40
Оценка:  0
T-REX2
ну порохососики точно отсосали
Vasya_iz_Ivanovo    05.09.2019, 13:27
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Что истерите, нечисть Майданная - конец ваш близок?
vindicta    05.09.2019, 13:41
Оценка:  -1
vindicta
А еще мы должны били замерзнуть без расейского газа и прекратить свое существование как государство еще в начале года. Меньше смотри расейское телевидение, здоровее будешь.
Vasya_iz_Ivanovo    05.09.2019, 13:47
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Сколько там еще осталось жителей Украины? От тож!
Vasya_iz_Ivanovo    05.09.2019, 13:48
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Чудо Майданное.
xapi3mat    05.09.2019, 13:21
Оценка:  0
xapi3mat
зе сильно нарывается, такое не прощают!
Peyot    05.09.2019, 13:24
Оценка:  -2
Peyot
да ему похеру он отработает свою ставку и поедет на ПМЖ на родину в рф или на родину в израиль а Украина ему - это кучка лохов с которых он бабло косит!!!!
T-REX2    05.09.2019, 13:26
Оценка:  0
T-REX2
да xyй ложили на 8%
T-REX2    05.09.2019, 13:14
Оценка:  -2
T-REX2
Выбллядки порохососовские,Охуеть будет,когда бандер на мусорку выбрасывать будем
dinops    05.09.2019, 13:08
Оценка:  +3
dinops
,ну если еже ключевых выпускают то все с этим делом ясно...
bugrov3    05.09.2019, 13:03
Оценка:  +4
bugrov3
не ну цэ пистец. нашим ни за что на арде по 25 впаяли. я в шоке.
Сеемма    05.09.2019, 13:02
Оценка:  -4
Сеемма
Хватают всех подряд для отчетности, худо-бедно кормят. Потом без доказательств даже самый тупой суд арестовать не может. (кашель Лаврова).
Антибес    05.09.2019, 12:56
Оценка:  -6
Антибес
Да что же это такое!Зрада за зрадой!Пара дежурных"патриотов"с десятками ников на свинное опухшее от"пэрэмоги"рыло,на свою сущность исходит.Но это прекрасно!Наблюдать когда"патриоты"с урезанной ботофермы в агонии серут кирпичами-особое удовольствие! :-)
CCS    05.09.2019, 13:06
Оценка:  +3
CCS
Ну так, у вас на Масковії патріотів вже нема, усі або в Україні, або в Сирії в багнюці закопані як собаки. Тому тобі не зрозуміти. А те, що ти сереш цеглинами - тобі на бізнес. Продавай Рогозіну на будівництво Цар-ракети. У вас на Масковії все з лайна.
Антибес    05.09.2019, 13:28
Оценка:  0
Антибес
Кумедний,жалюгідний гівнюче з купою різних акаунтів,хто тобі сказав що я з Московії?Може труселя твоєї померлої бабусі Ірини Михайлівні Галутіної,кі ти не знімаєш вже шостий рік? :-)
CCS    05.09.2019, 13:06
Оценка:  +2
CCS
Ну так, у вас на Масковії патріотів вже нема, усі або в Україні, або в Сирії в багнюці закопані як собаки. Тому тобі не зрозуміти. А те, що ти сереш цеглинами - тобі на бізнес. Продавай Рогозіну на будівництво Цар-ракети. У вас на Масковії все з лайна.
Peyot    05.09.2019, 12:52
Оценка:  -1
Peyot
зебилы вы здобулы це разом сцаные клоуны. пона наши сидят в рф у нас терористов выпускают пачками каждый день!
ParisMA    05.09.2019, 12:44
Оценка:  -6
ParisMA
Интересно, а родственники пленных есть в комментаторах на БМ? да заеХали уже эти войны, выяснения отношений, диванные герои одной и той же рукой подрачивающие свои письки и той же рукой поедающие бутеры, депутаты папереднего созыва, у которых дети учатся в Англии!
ParisMA    05.09.2019, 12:46
Оценка:  -6
ParisMA
надо наконец закончить все эти ужасы, вернуть домой пленных и отстраивать страну, а те кто против Автомат в руки и ГЭТЬ защищать Батьківщину! ато строчить посты за зарплату у Пети Кровавого - столько мастаков! одуреть можно! Я ЗА!
CCS    05.09.2019, 13:01
Оценка:  -2
CCS
Підход до рукобудія з одночасним поїданням бутєрброда зі знанням справи! Досвід глодом не переможеш, одразу видно. Так само як і позицію пєтушка: хай трахають аби не били. Ну, а що у "вєчно п"яній" Расєї на все одна відповідь: "Єслі надо - повторім", ну то хохли ж дурні, вони не зрозуміють. Окстісь!
ParisMA    05.09.2019, 13:38
Оценка:  +1
ParisMA
05.09.2019, 13:01, так сходи на фронт, возьми в руки автомат и выйди перед снайпером и громко крикни ему П*И*Д*А*Р*А*С я тебя не боюсь ! Слава Україні!
ВосставшийИзБана    05.09.2019, 12:52
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Если его убьют, на кого менять будем? Его в сейфе хранить нужно.
ParisMA    05.09.2019, 13:38
Оценка:  +1
ParisMA
главное что б наши пленные вернулись домой, а что будет с этим чудрилой мне лично всё равно! тебя волнует его доля? ...хм
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