Обмен заключенными между Россией и Украиной будет масштабным - Путин

Такое заявление сделал президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией. По его словам, обмен будет “масштабным“ и станет первым шагом для “нормализации отношений“. Заявление президент сделал во время Восточного экономического форума.

Об этом сообщает Лента.ру.

По словам президента, власти “подходят к финализации переговоров“.

Читай также: Обменом пленных занимается Москалькова - МИД РФ

“Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно“, — сказал президент России на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось о том, что заключенных и пленных могут обменять в субботу. В Кремле тогда официально отказались комментировать новую дату обмена.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.