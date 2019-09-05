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Обмен заключенными между Россией и Украиной будет масштабным - Путин

Комментариев: 6
Такое заявление сделал президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Getty Images

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией. По его словам, обмен будет “масштабным“ и станет первым шагом для “нормализации отношений“. Заявление президент сделал во время Восточного экономического форума. 

Об этом сообщает Лента.ру.

По словам президента, власти “подходят к финализации переговоров“.

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“Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно“, — сказал президент России на Восточном экономическом форуме. 

Ранее сообщалось о том, что заключенных и пленных могут обменять в субботу. В Кремле тогда официально отказались комментировать новую дату обмена.

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Теги: Путин, обмен пленными
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Комментариев (6)
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всем_пока    05.09.2019, 13:16
Оценка:  0
всем_пока
Если Украина не выкинет очередной фортель, ну например как "Медведчук заявил об откладывании «нормандского» саммита из-за Украины"
Lyonya-Space    05.09.2019, 12:45
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Если Пукин заявляет о чём-то хорошем, масштабном - жди беды...
всем_пока    05.09.2019, 12:44
Оценка:  -4
всем_пока
Восточный экономический форум в Йоханесбурге
Но экономику РФ "порвал в клочья" еще Обамкин и Трампик "дорвал" санкциями
Макрон весь на нервах то ли это Евразийская стратегия России то ли «Европа от Лиссабона до Владивостока»?
Боится "легушатник" остаться не у дел
П    05.09.2019, 13:35
Оценка:  0
П
Ходи в лаптях и не парься, все будет - ОК!
eddgek    05.09.2019, 13:38
Оценка:  0
eddgek
д"бил шо ты несёшь...///\\\
eddgek    05.09.2019, 13:39
Оценка:  0
eddgek
иди туши поЖар и откачивай воду
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