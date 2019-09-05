Зайцеву посадили “не в ту тюрьму”, - адвокат потерпевших

Адвокат говорит, что Зайцеву поместили не в колонию.

Зайцеву этапировали не по закону скриншот из видео

Виновницу резонансного ДТП в Харькове Елену Зайцеву этапировали не в колонию, как постановил суд, а в исправительный центр. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат потерпевшей стороны Лариса Матвеева.

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Матвеева напомнила, что Зайцева была осуждена не к ограничению, а к лишению свободы на 10 лет. Это наказание предусматривает изоляцию от общества. Исходя из этого, виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева должна отбывать наказание в колонии, а не в исправительном центре.

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Матвеева считает, что содержание Зайцевой в учреждении открытого типа, каким и является исправительный центр, - нарушает решение суда.

Кроме того, адвокат отметила, что другой виновник аварии, Геннадий Дронов, отбывает наказание в учреждении закрытого типа. Его этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29.

Напомним, стало известно, в каких условиях отбудет заключение Зайцева. Осужденную за смертельное ДТП в Харькове этапировали в Покровский исправительный центр №79.

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