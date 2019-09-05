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Зайцеву посадили “не в ту тюрьму”, - адвокат потерпевших

Комментариев: 4
Адвокат говорит, что Зайцеву поместили не в колонию.
Зайцеву этапировали не по закону
Зайцеву этапировали не по закону
скриншот из видео

Виновницу резонансного ДТП в Харькове Елену Зайцеву этапировали не в колонию, как постановил суд, а в исправительный центр. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат потерпевшей стороны Лариса Матвеева.

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Матвеева напомнила, что Зайцева была осуждена не к ограничению, а к лишению свободы на 10 лет. Это наказание предусматривает изоляцию от общества. Исходя из этого, виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева должна отбывать наказание в колонии, а не в исправительном центре. 

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Матвеева считает, что содержание Зайцевой в учреждении открытого типа, каким и является исправительный центр, - нарушает решение суда.

Кроме того, адвокат отметила, что другой виновник аварии, Геннадий Дронов, отбывает наказание в учреждении закрытого типа. Его этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29.

Напомним, стало известно, в каких условиях отбудет заключение Зайцева. Осужденную за смертельное ДТП в Харькове этапировали в Покровский исправительный центр №79. 

 

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Теги: ДТП, Харьков, Зайцева, Колония
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Комментариев (4)
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denis82    05.09.2019, 13:35
Оценка:  +1
denis82
вот такая у нас страна, деньги есть можно что угодно, потом через годик , два, актируют по состоянию здоровья и до свидания...
Miha_89    05.09.2019, 13:22
Оценка:  +5
Miha_89
санаторий открытого типа, в котором нужно иногда ночевать, остальное время можно шопиться, по салонам красоты и в ресторанах.
trgvm1    05.09.2019, 13:16
Оценка:  +5
trgvm1
сукучку срочно на зону отправить
T-REX2    05.09.2019, 13:30
Оценка:  +3
T-REX2
в 44-ку,там бы быстро ковырялкой стала
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