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Подавляющее большинство украинцев верят популистам - социологи

Комментариев: 3
Экономическая уязвимость и неумение критически мыслить создают почву для рассвета идей популизма.
Украинцы охотно верят популистским обещаниям политиков
Украинцы охотно верят популистским обещаниям политиков
depositphotos.com

84% украинцев поддерживают популистские идеи, а 59% даже считают популизм вполне реалистичной политикой. Таковы результаты социологического исследования, проведенного Международной исследовательской компанией “Kantar TNS“ по заказу Центра экономической стратегии.

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Сильнее всех идеям популизма подвержены экономически уязвимые слои населения и, в несколько меньшей степени, люди, не способные к критическому мышлению в повседневной жизни. А вот от возраста и региона проживания склонность поддерживать популистов зависит мало.

Отношение украинцев к типичным популистским идеям
Отношение украинцев к типичным популистским идеям
Страница из доклада

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По мнению социологов, снизить уровень поддержки популизма можно, если улучшать качество образования, создавать больше рабочих мест и в целом улучшать качество жизни в стране. Но при этом людям нужно дать альтернативу популизму, предлагать более реалистичные способы решения общественных проблем.

Напомним, социологи выяснили, что четверть украинцев воспринимает взятку как норму жизни. При этом каждый десятый периодически дает взятки.

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Теги: соцопрос, популизм, исследование
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Комментариев (3)
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T-REX2    05.09.2019, 13:34
Оценка:  0
T-REX2
Кроме 8% долбоёбов рошеновских-на популистов всем насрать
всем_пока    05.09.2019, 13:19
Оценка:  +1
всем_пока
Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире телеканала «Россия 1» не исключил, что на Украине могут начаться новые войны.
«Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них «контрабас». А там серьёзные люди с серьёзным оружием. И они сейчас скажут: «А зачем нам тогда нужна такая Украина?»
всем_пока    05.09.2019, 13:20
Оценка:  +1
всем_пока
И вы будете бороться уже с ними. Забудьте про Донбасс. У вас другие войны будут на территории!» — заявил Соловьёв.
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