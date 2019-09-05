Подавляющее большинство украинцев верят популистам - социологи

Экономическая уязвимость и неумение критически мыслить создают почву для рассвета идей популизма.

84% украинцев поддерживают популистские идеи, а 59% даже считают популизм вполне реалистичной политикой. Таковы результаты социологического исследования, проведенного Международной исследовательской компанией “Kantar TNS“ по заказу Центра экономической стратегии.

Читай также: Большинство украинцев рады, что родились в Украине - соцопрос

Сильнее всех идеям популизма подвержены экономически уязвимые слои населения и, в несколько меньшей степени, люди, не способные к критическому мышлению в повседневной жизни. А вот от возраста и региона проживания склонность поддерживать популистов зависит мало.

Отношение украинцев к типичным популистским идеям Страница из доклада

Читай также: Большинство жителей оккупированного Донбасса высказалось за реинтеграцию

По мнению социологов, снизить уровень поддержки популизма можно, если улучшать качество образования, создавать больше рабочих мест и в целом улучшать качество жизни в стране. Но при этом людям нужно дать альтернативу популизму, предлагать более реалистичные способы решения общественных проблем.

Напомним, социологи выяснили, что четверть украинцев воспринимает взятку как норму жизни. При этом каждый десятый периодически дает взятки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.