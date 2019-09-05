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Фигурант дела МН17 Цемах вернется на оккупированный Донбасс - прокурор

Комментариев: 6
Владимира Цемаха сегодня осовободили из под стражи.
Владимир Цемах
Владимир Цемах
УНИАН

Наемник боевиков, которого подозревают в причастности к крушению малайзийского боинга рейса MH17 над Донбассом, Владимир Цемах вернется на оккупированный Донбасс.

Об этом сообщил прокурор Олег Пересада, пишет Громадське.

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“Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемах, ведь установлены не все соучастники“, - отметил прокурор.

На вопрос, может ли Украина выдать России Цемах в рамках обмена заключенных, прокурор ответил: “Вопрос обмена политический, не в моей компетенции“

Ранее сообщалось, что суд сегодня рассмотрит апелляцию на содержание Цемаха под стражей. 

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Теги: Цемах, Донбасс
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Комментариев (6)
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Бувший_східняк    05.09.2019, 13:30
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Отпустить такого свидетеля по Боингу?! Явно новая власть сливает всё в унитаз.
vindicta    05.09.2019, 13:35
Оценка:  -1
vindicta
А старые судьи тоже принадлежат новой власти? Мозги хоть иногда включайте прежде чем комментировать статью лежа на диване.
Бувший_східняк    05.09.2019, 13:38
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Может пора уже самим начать за что-то отвечать, а не валить на папередников?
T-REX2    05.09.2019, 13:36
Оценка:  -2
T-REX2
ну ты еще плаваешь,чё?очкуешь?
xapi3mat    05.09.2019, 13:16
Оценка:  +1
xapi3mat
да его замочат в сортире, не отходя ое кассы...
Vasya_iz_Ivanovo    05.09.2019, 13:23
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Украина це Европа?
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