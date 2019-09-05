Фигурант дела МН17 Цемах вернется на оккупированный Донбасс - прокурор

Владимира Цемаха сегодня осовободили из под стражи.

Наемник боевиков, которого подозревают в причастности к крушению малайзийского боинга рейса MH17 над Донбассом, Владимир Цемах вернется на оккупированный Донбасс.

Об этом сообщил прокурор Олег Пересада, пишет Громадське.

Читай также: Цемаха выпустили из СИЗО под личное обязательство

“Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемах, ведь установлены не все соучастники“, - отметил прокурор.

На вопрос, может ли Украина выдать России Цемах в рамках обмена заключенных, прокурор ответил: “Вопрос обмена политический, не в моей компетенции“

Прокурор Олег Пересада: "Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Питання обміну політичне, не в моїй компетенції" pic.twitter.com/w5jZyab3uY — hromadske (@HromadskeUA) 5 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что суд сегодня рассмотрит апелляцию на содержание Цемаха под стражей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.