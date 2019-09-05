В аэропорту Борисполь задержали молдавского наркоторговца

Во время пограничного контроля на мужчину сработала база данных Интерпола. Молдаванина передали сотрудникам Нацполиции.

Наркоторговец не смог пройти пограничный контроль в Борисполе Госпогранслужба Украины

В киевском международном аэропорту Борисполь за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в четверг, 5 сентября.

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Отмечается, что гражданин Молдовы накануне прилетел из Риги.

Во время пограничного контроля в пункте пропуска Борисполь в отношении молдаванина произошло срабатывание базы данных Интерпола. Как стало известно, гражданина соседней страны с целью ареста разыскивали за сбыт наркотиков молдавские правоохранители, - говорится в сообщении.

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Пограничники задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, украинец пытался ввезти в Украину больше 200 гаджетов Apple. Гаджеты перевозились в кабине водителя в ящиках, прикрытых личными вещами.

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