Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В аэропорту Борисполь задержали молдавского наркоторговца

Комментариев: 1
Во время пограничного контроля на мужчину сработала база данных Интерпола. Молдаванина передали сотрудникам Нацполиции.
Наркоторговец не смог пройти пограничный контроль в Борисполе
Наркоторговец не смог пройти пограничный контроль в Борисполе
Госпогранслужба Украины

В киевском международном аэропорту Борисполь за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в четверг, 5 сентября.

Читай также: Поток украинских туристов в Крым неуклонно сокращается

Отмечается, что гражданин Молдовы накануне прилетел из Риги.

Во время пограничного контроля в пункте пропуска Борисполь в отношении молдаванина произошло срабатывание базы данных Интерпола. Как стало известно, гражданина соседней страны с целью ареста разыскивали за сбыт наркотиков молдавские правоохранители, - говорится в сообщении.

Читай также: Госпогранслужба отрицает слова Лукашенко о потоке оружия из Украины

Пограничники задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, украинец пытался ввезти в Украину больше 200 гаджетов Apple. Гаджеты перевозились в кабине водителя в ящиках, прикрытых личными вещами.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: наркотики, Интерпол, Борисполь, арест, наркоторговля, задержание, пограничная служба, аэропорт Борисполь, пограничный контроль, пограничники, Госпогранслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Катилин    05.09.2019, 13:40
Оценка:  0
Катилин
Молдавский наркоторговец звучит где-то так же, как блатной базар на украинском языке=)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь