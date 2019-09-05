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Поджог авто невестки Гонтаревой: полиция еще не возбуждала дело

Комментариев: 1
Уголовное дело еще не возбуждено.
Полиция ждет заключений спасателей
Полиция ждет заключений спасателей
kiev.informator.ua

Полиция Киева еще не открыла уголовное дело по факту умышленного поджога автомобиля, который, по информации многих СМИ, является собственностью невестки экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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Об этом в комментарии изданию Укринформ сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Она сообщила, что владелицей сгоревшего автомобиля действительно является женщина, но не уточнила, кто именно. Также пресс-секретарь сообщила, что уголовное дело пока не возбудили. Ждут заключений спасателей.

Ожидаем, что спасатели скажут. Есть сутки для того, чтобы оно (уголовное производство, - ред.) было. Пока уголовного производства нет, - сообщила Блищик.

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Напомним, Гонтарева заявила об атаке на свою семью: В Киеве сожгли авто ее невестки. За рулем сгоревшего Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. 

 

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Теги: поджог, авто, Гонтарева, невестка, полиция
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Комментариев (1)
T-REX2    05.09.2019, 13:32
Оценка:  +1
T-REX2
Тю,надо было невестку,гонтареву ,да и всех их выблядков сжечь
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