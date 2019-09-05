Прокурор намекает, что Россия может просто убрать Цемаха

Россияне достаточно жестоко обращаются с опасными для себя лицами, предупредил прокурор.

Цемах теперь сам отвечает за свою жизнь, подчеркнул прокурор УНИАН

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Прокурор по делу бывшего “командира ПВО“ города Снежное Владимира Цемаха Олег Пересада считает, что освобождение подозреваемого под личное обязательство может представлять угрозу жизни Цемаха, передает “Укринформ“.

“Да, это мое мнение. Действительно, может быть угроза, поскольку достаточно много внимания господину Цемаху уделяется, особенно в контексте расследования сбивания “Боинга“ Малайзийских авиалиний“, - отметил он.

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“И, как я отмечал судье, он является важным элементом установления истины в этом производстве. И мы понимаем, что наш северный сосед достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами“, - заявил прокурор.

Он также добавил, что теперь за жизнь Цемаха “будет отвечать сам Цемах“. Подозреваемый обязан появляться на последующие судебные заседания, однако “никто не дает гарантии“.

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Пересада говорит, что не может комментировать вопрос обмена. “Ко мне как к руководителю группы прокуроров в уголовном производстве в отношении Цемаха никакой официальной информации о его обмене не поступало“, - сказал прокурор.

Ранее Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему боевику и свидетелю по делу МН17 Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство.

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