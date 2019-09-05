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Сын Коломойского начал тренировки в баскетбольном клубе Днепр

Комментариев: 4
Сын известного украинского олигарха Игоря Коломойского вошел в состав баскетбольного клуба.
Григорий Коломойский прибыл в Днепр
Григорий Коломойский прибыл в Днепр
facebook.com/PlanetBasketball

Сын Игоря Коломойского Григорий прибыл в Днепре и пополнил состав местного баскетбольного клуба. Об этом сообщает Планете Баскетбол в Facebook .

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"Очередным новичком днепрян стал Григорий Коломойский, чей переход в стан Днепра еще месяц назад подтвердил в одном из интервью отец игрока, бизнесмен Игорь Коломойский" – говорится в сообщении.

Коломойский запечатлен сразу на нескольких кадрах из фотогалереи, появившейся на официальной Facebook-странице клуба

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"Коломойский, являющийся воспитанником системы Днепра, прошлый сезон провел в колледже Кливленд Стэйт, однако за сезон сыграл всего два матча, в которых очков не набирал. Также Григорий пробовал свои силы в израильской Герцлии" - говорится в сообщении. 

Напомним, Коломойский рассказал, как Украине избежать дефолта. По мнению бизнесмена, страна нуждается во “всеобщей национализации“. 

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Теги: григорий коломойский, баскетбол, Днепр
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Комментариев (4)
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T-REX2    05.09.2019, 13:49
Оценка:  0
T-REX2
а если матч в субботу?
Бугор19    05.09.2019, 13:33
Оценка:  0
Бугор19
Сынок не талантливый но играть хочет
Lyonya-Space    05.09.2019, 13:33
Оценка:  -2
Lyonya-Space
..., а внук Коломойского - поскакал!
Жду новых новостей.
Lyonya-Space    05.09.2019, 13:35
Оценка:  -1
Lyonya-Space
... покакал (долбаный Т-9)
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