Сын Коломойского начал тренировки в баскетбольном клубе Днепр

Сын известного украинского олигарха Игоря Коломойского вошел в состав баскетбольного клуба.

Сын Игоря Коломойского Григорий прибыл в Днепре и пополнил состав местного баскетбольного клуба. Об этом сообщает Планете Баскетбол в Facebook .

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"Очередным новичком днепрян стал Григорий Коломойский, чей переход в стан Днепра еще месяц назад подтвердил в одном из интервью отец игрока, бизнесмен Игорь Коломойский" – говорится в сообщении.

Коломойский запечатлен сразу на нескольких кадрах из фотогалереи, появившейся на официальной Facebook-странице клуба

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"Коломойский, являющийся воспитанником системы Днепра, прошлый сезон провел в колледже Кливленд Стэйт, однако за сезон сыграл всего два матча, в которых очков не набирал. Также Григорий пробовал свои силы в израильской Герцлии" - говорится в сообщении.

Напомним, Коломойский рассказал, как Украине избежать дефолта. По мнению бизнесмена, страна нуждается во “всеобщей национализации“.

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