Стандарты НАТО, качество жизни солдата и борьба с коррупцией – новый министр обороны обозначил приоритеты на посту

Министр обороны Загороднюк уверен, что НАТОвские стандарты в армии станут реальностью в ближайшее время.

Качество службы для солдат, борьба с воровством и быстрое внедрение стандартов НАТО. Такие приоритеты своей работы озвучил новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью “НВ“.

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По словам главы оборонного ведомства, министерство будет целенаправленно работать над тем, чтобы качество жизни и уважение к каждому солдату были одинаково высокими как на передовой, так и в тыловых частях. В частности, первоочередной задачей является улучшение питания, вещевого и медицинского обеспечения военнослужащих, обеспечение их качественным жильем и социальной поддержкой, реализация образовательных программ.

Ускоренный переход на стандарты НАТО является следующей важнейшей задачей. Хотя за последние пять лет было многое сделано, теперь стандарты ведущих армий мира действительно станут реальностью. Это проявится в новой структуре управления войсками, в новых подходах к обучению и подготовке солдат, в используемом оружии и военной технике, в вещевом обеспечении и т.д.

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Наконец, третьим ключевым направлением работы нового министра обороны станет борьба с воровством и неэффективным использованием армейских ресурсов.

Моя цель — сделать невозможной коррупцию в армии. Это не только про «посадки». Речь идет о прекращении коррупционных проявлений или о быстром и эффективном расследовании коррупционных дел, которые возникают, - заявил министр Загороднюк.

Напомним, на должность заместителя главы минобороны претендует Екатерина Коваль. До этого она занималась общественной деятельностью и является участником программы Украина-НАТО.

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