Разведка высчитала сценарии военных угроз в Украине на 10 лет

Разведка завершила описание среды безопасности вокруг Украины до 2030 года.

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Разведка завершила описание среды безопасности вокруг Украины до 2030 года и определила возможные сценарии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает "Укринформ".

"Мы определили наиболее актуальные вызовы и угрозы для Украины, а также, что нужно делать для недопущения перерастания угроз в вооруженную агрессию", - пояснил он.

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"На основе описания среды безопасности были разработаны возможные военно-политические сценарии, требующие применения военной силы. Всего обработано восемь сценариев, при этом в четырех из них ведущую роль будут играть ВСУ", - подчеркнул представитель ГУР.

Среди четырех сценариев, в которых предполагается участие ВСУ, он назвал следующие: вооруженная агрессия против Украины; внутренний конфликт на территории Украины, который может быть поддержан извне; пограничный конфликт и возможно втягивание Украины в противостояние между другими государствами.

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По мнению Скибицкого, сейчас в Украине, по сути, происходит второй сценарий - нынешний вооруженный конфликт на Донбассе, который поддерживается Российской Федерацией.

Относительно пограничного конфликта, то он может быть спровоцирован за счет проведения специальных операций. Четвертый сценарий, по мнению представителя ГУР, возможен при условии втягивания Украины в противостояние между мировыми державами.

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"Если говорить об этом аспекте, мы видим, насколько мощное сейчас идет мощное противостояние между США и НАТО и РФ. И Украина стала "серой зоной" для России. Именно поэтому РФ наращивает группировку у наших границ", - заявил он.

"И мы проанализировали - может ли Украина быть втянута в этот конфликт. Кстати, он может возникнуть также в странах Балтии. И мы знаем, насколько Россия активно работает там, используя гибридные методы ", - сообщил Скибицкий.

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Отвечая на вопрос, почему оборонительный обзор охватывал период в 10 лет, он отметил, что это стандартный подход ведущих стран мира, в том числе стран НАТО, когда они планируют свою работу на 10 лет и более.

Напомним, РФ направляет на Донбасс танки, САУ и минометы - ГУР.

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