На блокпосту в Луганской области задержали боевика

33-летний мужчина ранее был членом НВФ.

В Луганской области на блокпосту поймали участника незаконный вооруженных формирований. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Сообщается, что 33-летний мужчина в сентябре 2015 года из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды так называемой “народной милиции ЛНР”. Он был назначен боевиками во “вторую отдельную мотострелковую бригаду”.

В полиции также сообщили, что задержанный выполнял функции по охране полигона в селе Успенка, чистил оружие и копал окопы. По словам самого мужчины, более пяти раз участвовал в тренировочных стрельбах из гаубицы. За это наемнику платили 15 000 российских рублей ежемесячно. Потом из-за плохих условий он покинул ряды боевиков.

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Сейчас мужчина передан в СБУ для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству

Напомним, в Бахмуте экс-боевик сдался полиции после 5 лет в бегах. Мужчина написал явку с повинной.

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