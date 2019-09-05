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На блокпосту в Луганской области задержали боевика

Комментариев: 2
33-летний мужчина ранее был членом НВФ.
Боевика передали СБУ
Боевика передали СБУ
скриншот из видео

В Луганской области на блокпосту поймали участника незаконный вооруженных формирований. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Сообщается, что 33-летний мужчина в сентябре 2015 года из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды так называемой “народной милиции ЛНР”. Он был назначен боевиками во “вторую отдельную мотострелковую бригаду”.

В полиции также сообщили, что задержанный выполнял функции по охране полигона в селе Успенка, чистил оружие и копал окопы. По словам самого мужчины, более пяти раз участвовал в тренировочных стрельбах из гаубицы. За это наемнику платили 15 000 российских рублей ежемесячно. Потом из-за плохих условий он покинул ряды боевиков.

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Сейчас мужчина передан в СБУ для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству

Напомним, в Бахмуте экс-боевик сдался полиции после 5 лет в бегах. Мужчина написал явку с повинной. 

 

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Теги: боевик, НВФ, Луганская область, наемник
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Комментариев (2)
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Letohradek    05.09.2019, 14:44
Оценка:  -2
Letohradek
Ссученные скоты, когда становятся пленными, все как один утверждают, что они чистили оружие и охраняли КПП ... В расход ублюдка! Человеком ссученный уже не станет!
ПНХ    05.09.2019, 14:54
Оценка:  -1
ПНХ
каптагон все хyяришь?
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