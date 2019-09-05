На заседании Нацсовета произошла перепалка из-за русского языка

Продолжается скандальное заседание касательно лицензии NewsOne.

На заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на котором чиновники решают судьбу NewsOne, произошла перепалка и стычка из-за русского языка.

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Об этом сообщает издание Страна с места событий.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович решил взять слово в защиту канала. Его высказывания в эфире канала на русском языке раскритиковали многие чиновники. Понятное дело, что тот и начал говорить на русском языке.

Между тем, Рабиновича перебила член Нацсовета Ольга Герасимюк. Она потребовала от нардепа говорить на украинском языке. Он отказался и потребовал переводчика. В конфликт вмешался соратник Рабиновича Олег Волошин. Он заявил, что нардепам Рада позволила говорить на любом языке. В зале началась перепалка, член Нацрады объявила перерыв.

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Словесная перепалка между нардепами от оппозиции и радикалами продолжилась в коридоре. Активными участниками конфликта стали радикал Сергей Стерненко, лидер С14 Евгений Карась, "киллер Бабченко" Алексей Цымбалюк, а также нардепы Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и Олег Волошин. В коридоре была полиция, но вмешиваться не стала.

Вскоре заседание Нацсовета продолжилось.

Напомним, Волошину отключили микрофон за российский язык: Разумков напомнил о регламенте. Спикер впервые в новой Раде выключил микрофон нардепу.

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