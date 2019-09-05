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На заседании Нацсовета произошла перепалка из-за русского языка

Комментариев: 6
Продолжается скандальное заседание касательно лицензии NewsOne.
Рабинович снова скандалил за русский язык
Рабинович снова скандалил за русский язык
Страна

На заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на котором чиновники решают судьбу NewsOne, произошла перепалка и стычка из-за русского языка. 

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Об этом сообщает издание Страна с места событий.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович решил взять слово в защиту канала. Его высказывания в эфире канала на русском языке раскритиковали многие чиновники. Понятное дело, что тот и начал говорить на русском языке.

Между тем, Рабиновича перебила член Нацсовета Ольга Герасимюк. Она потребовала от нардепа говорить на украинском языке. Он отказался и потребовал переводчика. В конфликт вмешался соратник Рабиновича Олег Волошин. Он заявил, что нардепам Рада позволила говорить на любом языке. В зале началась перепалка, член Нацрады объявила перерыв. 

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Словесная перепалка между нардепами от оппозиции и радикалами продолжилась в коридоре. Активными участниками конфликта стали радикал Сергей Стерненко, лидер С14 Евгений Карась, "киллер Бабченко" Алексей Цымбалюк, а также нардепы Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и Олег Волошин. В коридоре была полиция, но вмешиваться не стала.

Вскоре заседание Нацсовета продолжилось.

Напомним, Волошину отключили микрофон за российский язык: Разумков напомнил о регламенте. Спикер впервые в новой Раде выключил микрофон нардепу.

 

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Теги: Нацсовет, Герасимюк, Рабинович, русский язык
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Комментариев (7)
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Л_о_л_а    05.09.2019, 15:28
Оценка:  +1
Л_о_л_а
одни рагули в Нацсовете. включая селючку герасимьюк
Операторська    05.09.2019, 14:58
Оценка:  -5
Операторська
от падлюки ... або ж такі тупі, що не можуть вивчити мову (а на івриті може?), чи чиї вони депутати - московитські? на московії в Думі ніхто не говорить нацмовами ...
farfalle    05.09.2019, 15:00
Оценка:  +2
farfalle
Россия - федеративная страна. В каждом субъекте могу говорить на любом языке, дятел! И в той же Татарии в школах обучают на татарском.
eddgek    05.09.2019, 15:04
Оценка:  -5
eddgek
"вАфел "сколько школ и институтов на татарском на тАтарстане?????????
farfalle    05.09.2019, 15:07
Оценка:  +4
farfalle
Гуглить я за тебя буду, е6анько?
По данным Министерства образования РТ с 21 регионом России заключены договора о сотрудничестве, согласно которым в более 900 школ, 51 тыс. учащихся обучается на родном татарском языке и около 1000 школ, где 120 тыс. учащихся изучают татарский язык.
farfalle    05.09.2019, 14:52
Оценка:  +1
farfalle
В какой еще стране мира такой идиотизм из-за языка??? Идиоты
colavova    05.09.2019, 15:00
Оценка:  -4
colavova
жирик заговорил на идиш?
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