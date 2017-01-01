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Глава Минобразования назвала свои ТОП-3 задачи

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Анна Новосад намерена ускорить реформы своей предшественницы, а также улучшить финансирование образовательной сферы.
Анна Новосад рассказала о своих планах в Кабмине
Анна Новосад рассказала о своих планах в Кабмине
Пресс-служба Кабмина

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Министр образования и науки Украины Анна Новосад попытается не только продолжить, но и ускорить реформу школьного образования, которую начала ее предшественница Лилия Гриневич. Об этом она сказала в комментарии НВ, который был опубликован в четверг, 5 сентября.

Анна Новосад наметила для себя такие приоритетные задачи на посту главы Минобразования:

  1. 1. Изменение управления и финансирования высшего образования и науки - лучшие должны получить ресурсы и автономию.
  2. 2. Ускорение реформы Нова українська школа.
  3. 3. Построение престижного и современного профессионального образования.

Ранее министр образования Новосад рассказала, когда повысит зарплаты учителям.По словам министра, в министерстве "все убеждены, что наши педагоги на всех звеньях образования должны получать достойную заработную плату".

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Теги: образование, Кабмин Украины, реформы, минобразования
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