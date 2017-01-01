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Под Житомиром мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде

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Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Под Житомиром мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде
© zt.npu.gov.ua
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  • Взорвался боеприпас времен Второй Мировой войны.
  • Взорвался боеприпас времен Второй Мировой войны.
  • Взорвался боеприпас времен Второй Мировой войны.
Под Житомиром мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде
Взорвался боеприпас времен Второй Мировой войны.
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В селе Ольха Романовского района Житомирской области местный житель погиб от взрыва, который произошел на его приусадебном участке при сжигании травы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

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“4 сентября, около 18:30, в Романовское отделение полиции поступило сообщение от жительницы села Ольхи о взрыве на соседском приусадебном участке. Сжигая сухую траву, на собственном приусадебном участке погиб сельчанин“, - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что взорвался боеприпас времен Второй Мировой войны.

“Предварительно установлено, что 69-летний сельчанин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия“, - сообщили в полиции.

Как сообщалось 4 сентября, под Киевом пожилая пара погибла, сжигая сухостой.

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Теги: снаряд, взрыв, Житомирская область
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