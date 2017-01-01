"Спасение дорог": Новый министр инфраструктуры назвал основные приоритеты

Новый министр инфраструктуры обещает "сшить страну дорогами" и упростить путешествия по стране.

Строительство новых дорог, приватизация и концессия существующих магистралей и портов, единый электронный билет для каждого – такие приоритеты своей деятельности на посту министра инфраструктуры Украины выделил Владислав Крыклий в интервью “НВ“.

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По словам нового главы транспортного ведомства, в первую очередь нужно “сшить страну дорогами“. Поэтому в ближайшие четыре года министерство планирует построить 24 тыс. км новых магистралей. Параллельно будет вестись работу по спасению существующих дорог, в частности, планируется запустить в работу автоматические комплексы взвешивания для контроля грузового транспорта.

Следующим важнейшим направлением деятельности министра станет приватизация транспортной инфраструктуры. Уже в этом году планируется сдать в концессию порты Ольвия и Херсон. Аналогично хотят поступить с аэропортами, ж/д-вокзалами и шоссейными дорогами.

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Наконец, Владислав Криклий считает необходимым создать в Украине систему единого электронного билета для всех видов пассажирских перевозок. Идея заключается в том, чтобы украинцы могли путешествовать с одним единственным билетом, не тратя время на покупку отдельных билетов для каждого вида транспорта.

Напомним, новый министр обороны Украины озвучил свои главные приоритеты на посту. В первую очередь он займется борьбой с коррупцией, улучшением качества жизни солдат и внедрением стандартов НАТО.

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